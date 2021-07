Os resultados dos exames de fim de estudos nos liceus luxemburgueses do estão em queda, sendo que há menos alunos que conseguiram as provas logo à primeira, em comparação com o ano letivo anterior.

Ensino

Notas dos exames finais do secundário pioram no ano da pandemia

Henrique DE BURGO Os resultados dos exames de fim de estudos nos liceus luxemburgueses do estão em queda, sendo que há menos alunos que conseguiram as provas logo à primeira, em comparação com o ano letivo anterior.

A taxa global de sucesso é de 76% este ano face aos 83% registados em 2020.O Ministério da Educação evoca, em comunicado, “resultados honrosos” tendo em conta o contexto atual de crise sanitária.



Com 85%, a taxa de sucesso no chamado 'liceu clássico' manteve-se mais ou menos estável, comparando com os 89% de 2020 e os 84% em 2019.Sete por cento dos alunos vão ter uma segunda oportunidade, nos exames de recurso de setembro. Cinco por cento chumbaram e terão de repetir o último ano letivo do ‘liceu clássico’.

No ensino secundário geral, o chamado ‘liceu técnico’, a taxa de aprovação foi de 69%. Uma queda acentuada face aos 77% registados em 2020. Segundo o Ministério da Educação, este resultado vai ainda ser analisado. Treze por cento dos alunos chumbaram e os outros 18% vão ter uma segunda oportunidade em setembro, antes do arranque do novo ano letivo.

Para 169 alunos, a menção foi “excelente” (nota superior ou igual a 52 pontos nos 60 possíveis). A nota de “excelência” foi alcançada quase na totalidade por alunos do ‘liceu clássico’ (139), uma vez que apenas 27 alunos do ‘técnico’ chegaram à excelência.

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, o sistema de ensino enfrentou “da melhor forma a crise sanitária, sendo que os alunos tiveram de superar certas dificuldades como a quarentena, o isolamento ou ainda a limitação dos contactos sociais”.

Acrescenta, no entanto, que foi possível manter as aulas presenciais para os turmas superiores dos liceus.



