Aulas gratuitas de apoio a 5.500 alunos começam esta segunda-feira

Henrique DE BURGO As aulas de apoio gratuitas nas escolas primárias e secundárias públicas começam esta segunda-feira e terminam no dia 10 de setembro, ainda antes da rentrée escolar, marcada para o dia 15.

Estas aulas de apoio são facultativas e destinam-se aos alunos interessados em recuperar possíveis atrasos escolares ligados ao impacto da pandemia.

Segundo o Ministério da Educação inscreveram-se este ano 5.500 alunos do ensino fundamental e 1.770 do secundário, quando em 2020, ano em que foram introduzidas estas aulas de recuperação, havia 4.800 alunos da primária e 1.100 dos liceus.

Tal como no ano passado, as aulas de alemão e francês são as que têm mais alunos do ensino fundamental, enquanto matemática é a disciplina mais procurada pelos do secundário.

Ao todo, mais de 500 voluntários, incluindo professores, educadores, estudantes e vigilantes, vão acompanhar estas crianças e jovens durante os próximos dias. A matéria destas aulas de apoio está disponibilizada no site oficial. O Ministério da Educação disponibiliza ainda uma linha de apoio aos pais e alunos. Trata-se do número de telefone 8002-9090.

