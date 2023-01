Os deputados de Bruxelas declaram-se “impressionados” com as estruturas existentes no Grão-Ducado.

Educação

Ensino multilingue luxemburguês poderá ser um modelo para Bruxelas

Susy MARTINS Os deputados de Bruxelas declaram-se “impressionados” com as estruturas existentes no Grão-Ducado.

Como é que crianças que não falam francês, alemão e luxemburguês são enquadradas no ensino luxemburguês? E como garantir um ensino eficaz face a uma diversidade linguística cada vez maior? Estas foram algumas das questões abordadas num encontro entre parlamentares luxemburgueses e parlamentares da Comunidade da Flandres de Bruxelas.



Portugal e Luxemburgo assinam memorando para reforçar ensino de português Portugal e o Luxemburgo vão assinar esta quarta-feira um memorando de entendimento sobre o ensino do português nas escolas do grão-ducado, permitindo manter a oferta nas escolas onde já existe e reforçar os cursos na educação pré-escolar.

Os deputados do Luxemburgo e da Bélgica encontraram-se com alunos de professores de turmas de acolhimento numa escola primária em Limpertsberg e na escola internacional Gaston Thorn.

Os deputados de Bruxelas declaram-se “impressionados” com as estruturas existentes no Grão-Ducado que têm conseguido adaptar-se às necessidades dos alunos.

Para os deputados belgas, o ensino das línguas praticado no Luxemburgo poderia servir de modelo para a região de Bruxelas, que também se caracteriza por uma grande diversidade de línguas e de comunidades.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.