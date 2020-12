Ensino. Luxemburgo não tenciona copiar medidas impostas na Alemanha

A Alemanha decidiu introduzir medidas mais restritivas para travar a propagação do novo coronavírus, nomeadamente o encerramento das escolas e creches a partir desta quarta-feira, 16 de dezembro e até 6 de janeiro.

Susy MARTINS A Alemanha decidiu introduzir medidas mais restritivas para travar a propagação do novo coronavírus, nomeadamente o encerramento das escolas e creches a partir desta quarta-feira, 16 de dezembro e até 6 de janeiro.

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch à RTL atualmente não há planos para replicar as medidas no Luxemburgo, mas não exclui a hipótese de mais medidas nas escolas no futuro. A ideia seria prolongar as férias de Natal em mais uma semana, tal como no país vizinho. Mas, segundo Meisch essa possibilidade não está, para já, em cima da mesa.

O ministro da Educação diz que o Governo está, no entanto, à situação tanto no Luxemburgo, como na Alemanha, e que durante as férias de Natal vão ser avaliadas as medidas em vigor. E admite que, caso seja necessário estas serão revistas já que o executivo "atualmente não descarta qualquer possibilidade"

Claude Meisch reiterou que caso haja novas medidas, "estas serão decididas com base em números concretos e não porque a Alemanha decidiu prolongar as férias de Natal de uma semana". Em declarações à RTL, o responsável pela pasta da Educação não acredita, assim, que vão existir mudanças drásticas em comparação com o que já é praticado no terreno". Segundo Meisch, o objetivo do Governo foi o de manter as escolas abertas garantindo a segurança das crianças e dos professores, acrescentando que duas semanas de férias são bem-vindas para aliviar o stress acumulado nas últimas semanas.

