Educação

Ensino fundamental. Petição de portuguesa ultrapassa as 4.500 assinaturas

Diana ALVES Carla Carvalho reivindica turmas mais pequenas para um ensino de maior qualidade no Luxemburgo.

Carla Carvalho tem 37 anos, dois filhos e lidera uma 'maison relais' no Luxemburgo. Trabalha no setor do ensino há 16 anos. Defende que o sistema tem de mudar e passar a encarar a criança como uma "pessoa com necessidades".

Na sua petição a portuguesa pede menos alunos e mais educadores por turma no ensino fundamental.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.

