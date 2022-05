O projeto de alfabetização em francês nas escolas fundamentais públicas é saudado por pais portugueses e especialistas. O ensino em alemão tem sido o maior problema dos alunos lusitanos, muitas vezes travando-lhes um futuro promissor.

Ensino em alemão. O pesadelo dos alunos portugueses no Luxemburgo

Os alunos de origem portuguesa constituem 24% da população estudantil do Grão-Ducado, um país demasiado multicultural para o modelo de ensino tradicional luxemburguês, assente numa alfabetização em alemão. Um idioma desconhecido que não falam em casa, nem na creche e com o qual iniciam a vida escolar. Um desafio para os alunos portugueses e de outras nacionalidades e que, nas classes mais desfavorecidas, arrisca a condicionar o sucesso escolar e um futuro promissor.

Por isso, o anúncio do projeto-piloto de alfabetização em francês no ensino fundamental público, destinado sobretudo às crianças cuja língua materna é latina, é aplaudido por pais portugueses e especialistas. A experiência vai começar já no próximo ano letivo, em setembro, nas escolas fundamentais públicas de Larochette, Dudelange (Escola Deich), Differdange (Escola Básica Oberkorn) e Schifflange (Escola Nelly Stein). A primeira avaliação está prevista para ser conhecida em 2025.

Se os resultados forem positivos a intenção será ir alargando o modelo a mais escolas e alunos. Atualmente, 67,5% dos estudantes do país não têm o luxemburguês como língua materna e este projeto visa responder melhor às necessidades da diversificada população escolar, explica o Ministério da Educação que aponta o português e o inglês como os "idiomas mais falados pelos residentes estrangeiros" e que "estão a ganhar importância".

"Esta é uma via potencialmente promissora que os investigadores da educação luxemburguesa têm vindo a propor há décadas, eu incluído. A população escolar do país mudou enormemente nas últimas décadas e o sistema escolar deve ter isso em conta e adotar uma maior flexibilidade", declara ao Contacto Antoine Fischbach, diretor do Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET), responsável pelo acompanhamento científico deste projeto-piloto.

A investigadora Cintia Ertel, uma das autoras de um importante estudo sobre os alunos portugueses no Grão-Ducado concorda com Fischbach, adiantando que a heterogeneidade da população escolar do país tem de ser tida em conta, pois "um grupo tão variado de crianças que têm necessidades diferentes, pelo que a estratégia educacional não pode ser a mesma para todos".

Para o português Pedro, com uma filha de nove anos na escola pública, esta medida peca por tardia. "É uma questão de justiça, de equidade. Até agora, as crianças portuguesas e outras latinas partem em desvantagem e os nossos filhos têm de fazer um esforço muito maior dos que aqueles que têm língua materna germânica, como os luxemburgueses, para alcançar o mesmo patamar. Portanto, pelo caminho, poderá haver alguma diferença", entende este português.

O francês, tal como o luxemburguês, são falados muito mais frequentemente na vida quotidiana do que o alemão, lembra ao Contacto Cíntia Ertel, psicóloga e historiadora, autora de um estudo sobre os alunos portugueses no Grão-Ducado publicado no mais recente Relatório Nacional de Educação.

As maiores dificuldades

Os portugueses de famílias com estatuto socioeconómico mais frágil são os que mais revelam dificuldades na aquisição de competências orais e escritas no ensino fundamental, revela também o relatório nacional Éptsan. Os portugueses não são os únicos com este problema "mas, tal como os franceses, constam dos nossos gráficos, porque são os mais representativos no nosso sistema de ensino", realça ao Contacto o investigador Fischbach, autor principal do importante relatório nacional Épstan, realizado anualmente nas escolas.

"Aos nove anos, 60% dos estudantes portugueses não adquiriram os níveis de leitura em alemão preconizados à escala nacional", revela a investigação recente, que analisa as dificuldades do alemão junto de alunos portugueses com avaliação fraca e atraso na escolaridade no fundamental e no qual Cíntia Ertel é uma das autoras.

Para contrariar estes números negros, os dois especialistas preconizam a introdução do idioma de alfabetização, neste caso o alemão, logo nas creches e pré-escolar, onde a comunicação é feita em luxemburguês e francês. Quanto mais cedo se familiarizarem com esta língua mais chances terão de ultrapassar as dificuldades.

Entre os três e cinco anos, no pré-escolar, as crianças lusófonas, que só falam a língua materna em casa, aprendem a falar luxemburguês, "adquirindo um vocabulário rico neste idioma", realça o estudo de Cíntia Ertel. O filho de Maria é disso prova: tem dois anos e meio, e desde o primeiro ano de vida que tem contacto com o idioma luxemburguês na creche. "Ele já é capaz de traduzir frases básicas ou vocabulário do português para o luxemburguês", conta esta imigrante, salientando que ela própria não domina o luxemburguês e está "a aprender com o filho".

A escola tradicional pública luxemburguesa é multilingue. No pré-escolar, a comunicação é feita em luxemburguês e francês, sendo que na primária a alfabetização é em alemão, com a aprendizagem da leitura e escrita do francês nos últimos dois anos. O mesmo sucede no secundário, em que o ensino continua em alemão, e nos últimos anos transita para o francês.

No projeto-piloto de alfabetização em francês, a aprendizagem do alemão será introduzida nos dois últimos anos e um dos objetivos é, no ciclo 4.2, os alunos das duas formas de alfabetização estarem ao mesmo nível.

No dia a dia, nos recreios, desportos e atividades lúdicas, o luxemburguês e o francês são línguas faladas, o que permite ir enriquecendo o vocabulário. Já o alemão continua a ficar preso nas quatro paredes da sala de aula.

Na primária, "a aquisição de vocabulário é feita em paralelo com a aprendizagem da leitura e escrita das palavras recentemente adquiridas", como lembra a investigação de Cíntia. Além disso, "todo o seu vocabulário alemão só lhe será ensinado pelos seus professores, uma vez que o alemão não é falado tão frequentemente no Luxemburgo como o luxemburguês e o francês".

"Eu acredito que, muito provavelmente, elas aprenderiam com mais facilidade e qualidade o alemão, se além das aulas formais pudessem ter vivências espontâneas onde se expusessem de forma agradável à língua alemã. Se não for possível via escola, em atividades de leitura, teatro ou mesmo acampamentos de verão, em que se fala o alemão. Escutar música alemã, ver televisão alemã, viajar mais para a Alemanha", explica ao Contacto Cíntia Ertel.

As filhas de Ana, Sofia de seis anos e Luísa de nove, não têm problemas com o idioma alemão, além de que a mãe é lusodescendente, nascida no Grão-Ducado, e os pais dominam este idioma pelo que as podem ajudar, se preciso. Contudo, desde cedo que Ana e o marido se preocuparam com a diversidade línguistica exigida na escola, decidindo também motivar ludicamente as filhas para o alemão e francês. 2Decidimos certas rotinas linguísticas, por exemplo, falarmos todos francês ao jantar, e nas brincadeiras, em alemão. Luxemburguês e português falamos no resto do dia. Além disso, sempre insistimos para verem os desenhos animados em alemão e a ler livros neste idioma", conta Ana que, sem saber, seguiu os conselhos de Cíntia Ertel.

Insucesso e abandono

Nos seus tempos de escola, Ana recorda ter tido "amigas que eram ótimas alunas, mas que por causa do alemão não conseguiram seguir os estudos que desejavam". A escola está desajustada da realidade das crianças imigrantes, "um problema com muitos anos, nos quais o sistema de ensino mudou muito pouco".

"Estudos mostram que 28% dos alunos de origem portuguesa possuem um atraso de escolaridade", e constituem "um número elevado" no sistema escolar que "há muito se tem confrontados com sérias dificuldades no ensino", lê-se na investigação de Cintia Ertel.

Aliados, o nível socioeconómico e a língua materna ditam o futuro. "A língua materna germânica e/ou um elevado nível socioeconómico dos pais protegem contra um atraso no percurso escolar. Já as crianças de um nível desfavorecido e/ou de língua portuguesa têm frequentemente de repetir um ano, uma ou duas vezes", revela o relatório nacional Épstan, cujo autor principal é Antoine Fischbach. Os portugueses não são os únicos com este problema "mas, tal como os franceses, constam dos nossos gráficos porque são os mais representativos no nosso sistema de ensino", realça ao Contacto Fischbach.

Cíntia Ertel não tem dúvidas de que o pesadelo do alemão tem um "peso muito grande" neste insucesso escolar causado por várias razões. A dificuldade no alemão "constitui uma luta diária": não é apenas nas aulas de alemão que a criança pode sentir-se mal por não estar a compreender bem a matéria, é também na matemática, porque não entendeu a instrução do exercício corretamente. Não é que não saiba matemática, pois se fosse na língua materna entenderia".

O exemplo é dado por Pedro: "Se a minha filha falasse alemão desde cedo em vez do luxemburguês, entenderia e aprenderia melhor este idioma, sobretudo a matemática. Porque ela aprende matemática em alemão, uma língua que também ainda está a aprender. Já lhe aconteceu não compreender o que é pedido num exercício do livro de matemática, por causa de uma ou duas palavras em alemão que não conhece. Ou seja, às vezes, bloqueia".

"É uma soma de experiências negativas de anos que acabam por criar uma aversão à língua alemã, que é exatamente a língua que eles precisam compreender bem para terem sucesso escolar", alerta Cíntia Ertel, adiantando que as crianças podem até desenvolver problemas de autoestima.

Nova esperança?

A oferta de uma alfabetização em francês pode mudar a preocupante realidade portuguesa escolar? Há que esperar para ver os resultados, acautelam os dois especialistas.

Antoine Fischbach defende que, "nesta fase ainda há muitas incógnitas", mas a medida é muito positiva. "O facto de as crianças serem alfabetizadas numa língua que é mais (ou menos) dominada pelos pais é certamente uma vantagem estratégica (ajuda nos trabalhos de casa, etc.). O francês e o português são duas línguas românicas, mas não são a mesma língua", lembra o especialista. Mais uma vez defende que "uma alfabetização bem-sucedida em francês deve, portanto, muito provavelmente ser acompanhada de uma aprendizagem da língua francesa antes da alfabetização propriamente dita", ou seja, nas creches e pré-escolar, e o mesmo se aplica para o alemão.

O lema do LUCET, o centro que Fischbach dirige e é responsável pelo acompanhamento científico deste projeto-piloto, "é recolher e primeiro analisar os dados e, com base nesta análise, expressar-se mais tarde". "É exatamente isso que pretendemos fazer e iremos seguir muito de perto este projeto", diz.

Para Cíntia Ertel, este projeto-piloto irá "pôr à prova qual é a raiz do problema da repetição escolar ou atraso escolar dos alunos lusófonos". Há que esperar pelos resultados, mas caso os alunos "consigam melhores notas na aquisição de competências em francês", isso indica que a alfabetização numa "língua em que são mais fluentes" é mais benéfica.

No final da primária, os alunos imigrantes, entre eles os portugueses, "têm quatro vezes menos probabilidades de acederem ao clássico, direcionado para a via universitária, do que os estudantes luxemburgueses", lê-se no Relatório 2020 do Índice de Desenvolvimento Sustentável, da Fundação Bertelsmann.

"Anseio por um ambiente escolar onde as crianças lusófonas se sintam confiantes para se expressarem e falarem numa língua mais fluente, com vontade de estudar e perspetivar um belo futuro à sua frente", conclui Cíntia Ertel.

