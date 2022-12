Se há época de excessos, por razões distintas, é o Natal e o fim de ano, que certificadamente precede a maior ressaca do planeta. Aqui fica um brevíssimo guia para quem a moderação é coisa para os debates.

Sociedade 11 min.

Festas

Ensaio sobre a ressaca: Receita para a desgraça

Luís Pedro Cabral Se há época de excessos, por razões distintas, é o Natal e o fim de ano, que certificadamente precede a maior ressaca do planeta. Aqui fica um brevíssimo guia para quem a moderação é coisa para os debates. Entre uma panóplia de efeitos colaterais, verdades universais e alguns mitos, a melhor receita para a desgraça é mesmo evitá-la. Quando essa missão é impossível: 10...9...8...7...6...5...4...3...2... Um bom ano Novo. Com a velha ressaca.

Como o sangue nas veias, os rumores e as “fake news”, brotam a velocidade estonteante nas redes sociais os adágios, qual analectos de Confúcio. São mais do que as mães, os avatares, os “trolls”, os voyeurs e os poetas autodidactas. Há uns dias, nas vésperas de Consoada, havia um que dizia mais ou menos assim: “Tens medo de engordar no Natal? Bebe pelo menos dois copos de vinho antes das refeições. O vinho tira o medo”. É de “like” quando as verdades se dizem com um emoji de tinto, seguidas de mãos em posição de reza e de uma rolha a sair disparada de uma garrafa de champagne para um céu empanturrado de fogo de artifício.

Agora a sério: No momento da concepção, o óvulo fertilizado é 96 por cento de água. Quando nasce, um bebé é 80 por cento água. À medida que a criança cresce, essa percentagem reduz ligeiramente, estabilizando em torno dos 70 por cento, quando se atinge a idade adulta. Noutras palavras: a vida inteira, mais do que qualquer outro elemento, somos água. A essência do ser humano é água, assim como a água é a essência da recuperação, quando o ser humano se encontra naquela altura do ano em que as rabanadas não são de vento, os troncos não são de árvore, o bolo é rei, o arroz é doce, as lampreias são de ovos, os sonhos são de abóbora e a generalidade das bebidas são intoxicantes, perdão, espirituosas, quando não são abençoadas.

O feliz Natal já se foi, resta-nos o lado B das boas Festas, uma espécie de “silly season” fora de época em que o excesso (não confundir com aquela rapaziada de old-boys-band que saiu das catacumbas) não só é tolerável, como de certo modo recomendável, mesmo que toda a minha gente saiba o desaconselhável que é. Se o próprio Jesus transformou a água em vinho, o que é que uma pessoa vai fazer? Junta-se a quadra natalícia a uma saideira que se torna entradeira e o mundo torna-se num imenso botellón, antes da maior enxaqueca do planeta. Esta info é para aqueles que no dia 1 de Janeiro de 2023 acordam assim.

Maldita veisalgia

Partindo do princípio que ainda não foi inventado (nunca se sabe, o melhor é googlar) o bacalhau, o perú recheado e o polvo detox, o cabrito diet, a doçaria e as bebidas alcoólicas adelgaçantes, pouco resta acrescentar à ingestão algo que não inclua uma quantidade apreciável (ao menos isso) de calorias, todas inimigas do colesterol.

É certo que já existe uma impressora 3D para produzir carne vegetal e uma infinita variedade de conceitos que nos levam a crer que o açúcar, afinal, não engorda, a adiposa verdade é esta: para recuperar a boa-forma, antes de mais é preciso tê-la. Fazer bíceps (músculo de duas cabeças, ambas acéfalas) a erguer copos e dar por jogging o caminho para o carro é tão legítimo como fazer da Black Friday o dia internacional da poupança, mas só por algum milagre da malhação se adquire compleição de Vitrúvio em posição de comensal. Faz ainda menos sentido do que ir de carro para o ginásio.

Para arredondar o assunto, que é fastidioso. Por baixíssimo teor calórico que uma ilusão possa ter, não vale a pena achar que é dietética. Também não constitui grande novidade que o estado de veisalgia se encontra inevitavelmente no chamado day-after, com a devida ressalva para todos os estabelecimentos nocturnos com o mesmo nome.

Na situação específica, a ressalva tem até algo a ver com a ressaca, que é a veisalgia traduzida em miúdos e em graúdos, após a ingestão prolongada e excessiva de bebidas alcoólicas, cujos sintomas são muito amplos, directamente proporcionais ao grau de intoxicação, indo da prosaica “cortiça” na boca à síndrome dos lábios calafetados, dos vários níveis de cefaleia à naúsea e ao chamado desconforto gastrointestinal, da sensibilidade à luz e ao ruído à disforia, da letargia aos sinais mais profundos de depressão, das tonturas à sonolência, da ansiedade aos suores, da impossibilidade de concentração ao cansaço extremo, da irritabilidade à ausência de apetite. Já para não falar, claro, de uma sede desgraçada.

Por junto, abstinência pura e dura. A ressaca mais não é que o processo que se segue à eliminação do álcool no sangue. A sua intensidade depende obviamente da quantidade de álcool ingerido, assim como o tipo de bebidas consumidas, de La Palisse. Para chover no molhado, como se alguém ainda não soubesse isto: as misturas nunca são boa política. É para lá de meio caminho andado para uma ressaca de grau elevadíssimo na escala das ressacas. As bebedeiras até podem ser colectivas, e o fim do ano é pródigo nestas, mas as ressacas, essas, são pessoais, desgraçadamente intransmissíveis.

Depois de uma maratona etílica, o corpo humano, em média, leva entre seis a oito horas a anular o teor de álcool no sangue. É neste estadio zero, já capaz de desafiar qualquer Brigada de Trânsito (se beber, por favor, não conduza), que surgem todos os sintomas da veisalgia, que pode durar entre 24 a 26 horas. É geralmente quando se promete a todos os santinhos nunca mais tocar numa gota de álcool, que é antes de tudo um diurético extremamente eficaz, exponenciando por isso os riscos de desidratação. Qualquer bebedor experimentado sabe que se deve intervalar a ingestão de álcool com a ingestão de água, nem que seja para atenuar o suplício posterior.

O problema, também sabemos, é que para alguns o álcool tem um chamamento próprio, muitas vezes irresistível. É como em tudo. Há quem beba com moderação e há quem não se modere. Beber com moderação é sinal de ressaca moderada. Beber até não poder mais é garantia de uma ressaca descomunal, que não se deseja ao pior inimigo. Pronto... talvez só a alguns. É claro que o que se come enquanto se bebe é igualmente de vital importância. Ou contraproducente, se for em modo “La Grande Bouffe”. A junção de excessos nunca dá bom resultado. Para um excessivo em acção, nos “comes”, nos “bebes” ou no cúmulo, não adianta adicionar informação útil que não seja para o mal feito.

E depois do adeus...

A celebração do Natal, dada a sua natureza, é um evento familiar cujo pecado de eleição (a gula, naturalmente) se pratica em ambiente familiar, por norma, bem regado. O révellion, é o que Deus quiser, assim como o que o bolso e a disposição permitirem. De qualquer forma, desde 2016, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) disponibiliza à população jovem e não-jovem o Guia Saudável dos Sete Pecados de Natal, e para as odisseias à mesa em geral, sem qualquer espécie de “parti pris” contra os produtos tracionais, da época e do país, adverte-se logo. Meros exemplos, portanto, com a ordem de factores perfeitamente arbitrária: Queijo da Serra; alheira de Mirandela; rabanadas; bolo rei; bolo rainha; lampreia de ovos e vinho.

Uma simples fatia de bolo rei transporta 13,1 gramas de gordura, 22 miligramas de colesterol, 24,7 gramas de açúcar, 175 miligramas de sal. O IPDJ sugere 35 minutos de corrida, cadência moderada. Já o bolo consorte contém em média 14,7 gramas de gordura e outras tantas de açúcar, colesterol em 54 miligramas, 329 miligramas de sal (sódio). O guia recomenda duas horas de marcha em ritmo lento para perder as quilocalorias equivalentes. Para desfazer uma rabanada (em média contendo 6,13 gramas de gordura, 90 miligramas de colesterol, 4,9 gramas de açúcar e 320 miligramas de sal), uma actividade indoor. Se tiver filhos, seria boa ideia perder 392 quilocalorias a brincar activamente com eles, caso ainda não se encontrem em transe Tik Tok, durante 40 minutos. É mais do dobro das 159 quilocalorias de rabanada.

A alheira, que tem na sua origem uma determinada tipologia de isolamento e discriminação, segundo o Instituto Português do Desporto e da Juventude, é também um bom pretexto para, imagine-se, dançar zumba em família. Com excepção da enigmática “zumba na caneca”, a zumba está para a portugalidade como o Fado para a cultura latino-americana. Uma zumba natalícia, digamos assim, perfeitamente extensível ao réveillon, que é mais dado a danças grupais, para derrotar as 11,5 gramas de gordura, 88 miligramas de colesterol, uma grama de açúcar e 890 miligramas de sal que contêm em média as alheiras. Meia-hora de zumba, dizem os especialistas, equivale a uma perda de 228 quilocalorias. Por sua vez, uma colher de sopa de queijo da serra contém em média 6,3 gramas de gordura, 18 miligramas de colesterol, 0,1 gramas de açúcar e 123 miligramas de sal. Conselho: vá passear o cão durante 30 minutos. Em alternativa, também pode dar um passeio de meia-hora para pensar na vida, mesmo transportando a melancolia própria dos períodos de fim de ano, incluindo as idiossincrasias matrimoniais ou conjugais, ou a sua ausência, assim como os prós e contras de não ter cão, o azar em geral, e aquela maldição persistente de não acertar nos números do Euromilhões.

Para a lampreia de ovos (uma porção terá em média sete gramas de gordura, 167 miligramas de colesterol, 12 gramas de açúcar e 20.1 miligramas de sal), nada melhor que limpar e varrer o chão. Não se apresse. Faça a coisa com calma, para não misturar excessos. Quanto ao proverbial copo de tinto, que não tem gordura ou colesterol, mas tem cerca de uma grama de açúcar e seis miligramas de sal, o exercício que se recomenda é mesmo cozinhar a ceia de Natal ou um repasto de fim de ano. O chamado bom começo.

No fim de ano, ao contrário das inerências religiosas da quadra natalícia, a lista de pecados é infindável. É como uma festa global numa base de copos, que acaba quase sempre numa ressaca multinacional, em que cada um trata da sua, exactamente como um animal de estimação. Está cientificamente provado que a ressaca é quase tão antiga quanto a bebedeira, que tem pelo menos a idade do vinho, que remonta, mais coisa, menos coisa, a sete mil anos a.C..

Se houvesse uma receita eficaz para essa maldição fisiológica, incluindo o kit KGB e os seus derivados, com certeza que a sua patente já tinha sido registada. Se é daqueles que combate a ressaca à base de fast-food, saiba que é um erro, embora comum, essa coisa da comida “confort”, que é mais para os detergentes da roupa. Se é dos radicais que acham que se deve “ressuscitar” utilizando a mesma poção, erro crasso. Curar uma ressaca com uma bebedeira não só envolve riscos sérios para a saúde de qualquer um, como ainda redobra os efeitos do inevitável: a ocorrência de variações significativas do sistema hormonal, assim como a chamada acidose metabólica. Isso, a ressaca.

A hidratação é essencial. É imperativo beber não menos que dois litros de água por dia, nos dias seguintes. É de evitar refrigerantes, devido aos corantes. E, para contrariar certos mitos, o café também é desaconselhável, pois inibe a libertação de toxinas, que é o que mais se quer finda a época oficial das festas. Para a ressaca são úteis os denominados alimentos termogénicos, como o gengibre, a canela, a pimenta-vermelha, que são excelentes desintoxicantes. As frutas cítricas são amigas do fígado, com destaque para o ananás, assim como alguns legumes, como a alface, a rúcula, a couve-flor ou o agrião.

Os alimentos ricos em potássio são desejáveis (frutas secas, banana, melão, ameixa, espinafre, amêndoa). Os hidratos de carbono são proibidos nesta fase. Recomendam-se carnes brancas, de preferência grelhadas. Os ovos também são aconselháveis nas ressacas. Totalmente desaconselhável é um regresso ao exercício físico da mesma forma que se encarou a festa: como se não houvesse amanhã. Convém que se vá aumentando moderadamente o tempo e a intensidade do exercício diário, se for o caso. De qualquer modo, há que ter em conta que na ressaca a pioridade é água. Álcool? Nem vale a pena falar. Nunca é de mais dizer: se beber, por todos os santinhos da sua devoção, não conduza. Se beber, conduza-se.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.