Enfermeiros vão ter mais autonomia na vacinação contra a covid-19

Diana ALVES Projeto de regulamento grão-ducal que vai dar mais autonomia aos enfermeiros já foi aprovado.

O objetivo é acelerar o processo de vacinação contra a covid-19 no Luxemburgo. O projeto de regulamento grão-ducal que dá maior autonomia aos enfermeiros do país para administrar as vacinas covid-19 já recebeu luz verde por parte do Conselho de Ministros. Contactada pela Rádio Latina, Monique Putz, do Ministério da Saúde, explicou que, com esta alteração ao regulamento sobre a profissão, os enfermeiros vão passar a poder preparar e administrar a vacina contra a covid-19 de "forma autónoma e por sua própria iniciativa", sem que seja necessária uma prescrição médica prévia.

O ministério de Paulette Lenert adianta ainda que "estes profissionais dispõem, através da sua formação inicial, de conhecimentos anatómicos sobre o local da injeção, assim como conhecimentos teóricos e práticos para realizar o ato da vacinação". Mesmo assim, é-lhes recomendado que sigam uma formação proposta pelo Competence Center, "centrada nas medidas de higiene, preparação e administração das vacinas covid-19, antes de qualquer intervenção", acrescenta.

Segundo Monique Putz, "o reforço da autonomia do enfermeiro é primordial para reduzir o tempo de espera das pessoas dispostas a tomar a vacina, já que estes profissionais de saúde poderão agir diretamente, sem a presença física de um médico".

O Luxemburgo está neste momento na segunda de seis fases do seu plano de vacinação. Esta segunda etapa está dividida nas fases 2a e 2b. Em causa estão as pessoas consideradas "altamente vulneráveis" devido à idade (pessoas a partir dos 75 anos) ou devido ao seu estado de saúde (pessoas com trissomia 21, doentes oncológicos, entre outras).

Entretanto, o Ministério da Saúde anunciou que as convocatórias para a fase 3 começam a ser enviadas no final desta semana. O plano de vacinação contra a covid-19 no país conta com seis fases no total.

