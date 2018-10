Enfermeiro alemão matou mais de 100 doentes

Um projeto para ajudar as crianças imigrantes no pré-escolar a aprenderem a ler, da investigadora Pascale Engel de Abreu, foi premiado a nível nacional. Na calha está já o desenvolvimento de uma ferramenta informática para telemóveis e 'tablets', uma 'app' destinada a ajudar as crianças portuguesas a partir do pré-escolar.