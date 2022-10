Até agora, os Ofícios Sociais receberam 896 pedidos de ajuda, um número superior ao do ano passado.

Crise

Energia. Ofícios Sociais receberam quase 900 pedidos de ajuda até outubro

Há cada vez mais residentes a não conseguir pagar as faturas da energia devido ao aumento dos preços. A informação foi avançada pela ministra da Família, Corinne Cahen, na terça-feira, numa sessão de perguntas e respostas no Parlamento. A responsável pela pasta da Família diz que o número de pessoas que se dirigem aos Ofícios Sociais demonstra isso mesmo.

Até agora, só os Ofícios Sociais receberam 896 pedidos de ajuda, mais do que ao longo de todo o ano passado. A ministra acrescenta que as pessoas que precisam de ajuda têm de se dirigir, por iniciativa própria, ao Ofício Social da sua comuna de residência.

Após a análise da situação, as autoridades podem decidir avançar o dinheiro da fatura, que terá de ser reembolsado posteriormente, ou então pagar simplesmente a fatura, sem pedido de reembolso.

Corinne Cahen frisa que cada caso é avaliado de forma individual e que a situação é discutida com os residentes em questão.

O aumento dos preços da energia, a inflação generalizada ou ainda o custo das habitações têm pesado no orçamento das famílias com rendimentos mais baixos, o que tem como consequência um aumento do número de pessoas que recorrem aos apoios sociais.



Numa outra resposta parlamentar recente, a ministra da Família, Corinne Cahen, comprometeu-se a reforçar os recursos humanos dos Ofícios Sociais a fim de dar mais apoio e reposta aos pedidos de ajuda.

