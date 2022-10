Estado vai apoiar estas estruturas para fazer face aos custos da energia. Medida faz parte do acordo tripartido alcançado no final de setembro.

Apoios

Energia. Lares não podem aumentar preços

O Estado vai ajudar os lares de idosos a arcar com os custos adicionais relacionados com o aumento dos preços da energia. Mas em contrapartida, as estruturas comprometem-se a não subir as suas tarifas.

O projeto de lei sobre a matéria já recebeu o aval do Conselho de Ministros, o que dá ao Governo autorização para participar no financiamento das despesas adicionais dos produtos energéticos e de eletricidade dos centros integrados para idosos, 'maisons de soins' (que acolhem idosos, mas também pessoas doentes), residências e centros de dia psicogeriátricos.

Esta medida faz parte do acordo tripartido alcançado no final de setembro. Será válida enquanto o acordo vigorar, período durante o qual as estruturas para idosos não poderão então aumentar os seus preços, exceto se houver adaptações ao custo de vida, isto é, se for acionado o mecanismo de indexação salarial.



