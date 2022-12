Esta quinta-feira à tarde, um homem de 27 anos foi atacado com uma faca num apartamento em Bonnevoie. Polícia encontrou agora o corpo de uma mulher na casa do suspeito.

Investigação

Encontrado cadáver de mulher em casa de suspeito de ataque com faca em Bonnevoie

Sophie HERMES Esta quinta-feira à tarde, um homem de 27 anos foi atacado com uma faca num apartamento em Bonnevoie. Polícia encontrou agora o corpo de uma mulher na casa do suspeito.

Esta quinta-feira à tarde, um homem de 27 anos foi atacado com uma faca num apartamento em Bonnevoie, tendo sido levado para o hospital. Segundo o Ministério Público, não corre perigo de vida. O alegado atacante, um homem de 45 anos, foi detido.

Mais tarde, durante a busca ao apartamento do suspeito, as autoridades encontraram o cadáver de uma mulher.

A polícia judiciária, a polícia forense e um médico forense estão envolvidos na investigação aos crimes.

As autoridades não avançaram a identidade da mulher nem as circunstâncias em que terá sido morta. Ainda estão em curso investigações no local do crime.

*Artigo originalmente publicado no Virgule.

