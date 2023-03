Empresas que não pagam o mesmo a homens e mulheres podem ser multadas até 25.000 euros

Disparidade ronda 8,6% Diferença salarial entre homens e mulheres no Luxemburgo é das mais baixas da Europa

A diferença salarial entre homens e mulheres no Luxemburgo ronda o 8,6%, sendo uma das disparidades mais baixas da Europa. Ainda assim, as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens no Grão-Ducado.