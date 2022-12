Foram reservados 600 mil euros do orçamento da capital para 2023. A medida também deverá ser aplicada no centro histórico da cidade.

Empresas de segurança privada regressam ao bairro da Gare

No próximo ano, as empresas de segurança privada voltarão a circular no distrito da estação ferroviária da capital. A Comuna confirmou ao Luxemburger Wort que irá avançar com esta medida.

Em breve haverá uma nova proposta, que inclui também o centro histórico da cidade. Duas equipas de duas pessoas já tinham circulado nessas zonas desde 1 de julho deste ano - primeiro durante três meses, depois a medida foi renovada pelo mesmo período, até expirar no final de novembro.

No orçamento da capital para 2023, que foi apresentado na segunda-feira, há novamente um montante destinado às empresas de segurança privada: 600 mil euros estão reservados para o próximo ano, o mesmo valor que foi orçamentado para 2022. No final, foram pagos 150 mil euros a uma empresa de segurança.

Em 2021, esta medida, que foi controversa entre a oposição, tinha custado 394.746,10 euros. Nessa altura, porém, as empresas de segurança privada ainda se encontravam nas ruas de Oberstadt, Bonnevoie e no distrito da estação.

A polémica tinha sido causada por um incidente em setembro de 2021, na Avenue de la Gare, quando uma pessoa foi mordida por um cão de um agente de segurança.

Ainda não é certo quando é que as empresas voltarão a circular pelas ruas do bairro da Gare. O âmbito exato das funções também ainda não foi determinado.

