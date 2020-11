Empresa luxemburguesa lança quatro satélites em órbita

A empresa luxemburguesa especializada na produção e geolocalização de satélites, Kleos Space, lançou este fim de semana quatro satélites em órbita.

Henrique DE BURGO A empresa luxemburguesa especializada na produção e geolocalização de satélites, Kleos Space, lançou este fim de semana quatro satélites em órbita.

O processo de lançamento foi feito por um foguetão da Índia, que transportou no sábado ainda satélites daquele país, dos Estados Unidos e da Lituânia. Num vídeo publicado na plataforma YouTube, o vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e da Defesa, François Bausch, deu os parabéns à empresa e referiu que as atividades da Kleos vão ao encontro dos objetivos do Governo, sobre a construção de uma "valiosa base de dados".

Os satélites da Kleos Space vão detetar e localizar geograficamente as transmissões de radiofrequência marítima para fornecer serviços de inteligência global e de vigilância. Os dados recolhidos vão permitir que governos e outras organizações detetem atividades marítimas ocultas, como pesca ilegal, tráfico e contrabando em áreas marítimas, refere a Kleos em comunicado.

A Kleos Space é uma empresa de origem britânica que chegou ao Grão-Ducado em 2017. A transferência da sede para o Luxemburgo surgiu na sequência da iniciativa luxemburguesa 'SpaceResources.lu', que visa a exploração dos recursos naturais do espaço.

