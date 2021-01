Depois de exposto durante dois anos à radiação espacial e ao ambiente de microgravidade, enólogos franceses vão agora avaliar como o vinho foi afetado durante o processo de envelhecimento a bordo da Estação Espacial.

Empresa luxemburguesa faz experiências com vinho no espaço

Depois de exposto durante dois anos à radiação espacial e ao ambiente de microgravidade, enólogos franceses vão agora avaliar como o vinho foi afetado durante o processo de envelhecimento a bordo da Estação Espacial.

Uma cápsula SpaceX Dragon proveniente da Estação Espacial Internacional aterrou na quarta-feira na Florida (EUA) com duas toneladas de material que esteve à experiência no espaço. Entre eles, a cápsula trouxe 12 garrafas de vinho tinto francês enviadas para o espaço em novembro de 2019 pela empresa luxemburguesa Space Cargo Unlimited, especialista em pesquisa biológica na órbita do planeta.

Depois de exposto durante dois anos à radiação espacial e ao ambiente de microgravidade, enólogos franceses vão agora avaliar como o vinho foi afetado durante o processo de envelhecimento a bordo da Estação Espacial e comparar com as condições na terra.

Segundo explicou o diretor da empresa, Nicola Gaume, à agência Associated Press, "o espaço é a chave" para se conseguir, no futuro, "uma agricultura orgânica, saudável e capaz de alimentar a humanidade". Esta não é a primeira experiência do género. Em 2011, a empresa de serviços espaciais norte-americana Nanoracks enviou whisky também na Estação Espacial Internacional e como resultado envelheceu em dois o equivalente a cinco anos na Terra.



