Empresa do Luxemburgo envia scanners 3D para a Ucrânia

Três fundadores russos por trás de uma empresa luxemburguesa estão a enviar scanners 3D para a Ucrânia para ajudar o país devastado pela guerra a documentar e processar qualquer crime de guerra que a Rússia esteja a cometer.

Os criadores da Artec3D, uma empresa com sede na zona de Hamm da capital luxemburguesa, fecharam os seus escritórios em Moscovo após o Kremlin ter iniciado a sua guerra letal contra a Ucrânia no final de fevereiro.

Artjom Yuchin, Sergej Suchowej e Gleb Gusev, naturais de Moscovo e Novosibirsk, criaram a sua empresa luxemburguesa em 2010.

Dispositivos podem servir para identificar pessoas

Agora, irão fornecer à polícia ucraniana os seus scanners 3D sem fios para reunir provas de crimes de guerra. Os scanners podem, por exemplo, ser utilizados para identificar pessoas com base em reconstruções do crânio e do rosto.

A Ucrânia tem também utilizado o dispositivo para capturar tesouros culturais como pinturas, esculturas, igrejas e monumentos, para poder reconstruir réplicas no caso de estas serem destruídas durante os combates.

O dispositivo pode digitalizar imagens em apenas alguns minutos. Segundo os fundadores, as polícias de vários outros países já está a utilizar a tecnologia da empresa.

