Empresa mãe do site PornHub no Luxemburgo enfrenta processo judicial

Duas mulheres do estado do Alabama, nos Estados Unidos - que preferiram manter-se anónimas - acusam a Mindgeek, proprietária do site Pornhub, de publicar vídeos das suas violações quando eram menores.

As queixosas alegam que foram vítimas de tráfico sexual infantil e que a Mindgeek, e as suas subsidiárias, divulgaram para todo o mundo os vídeos das violações, que aconteceram quando estas tinham 14 e 16 anos.

A Mindgeek coloca vídeos de sexo nos seus websites "sem verificar a idade e sem o consentimento das pessoas que aparecem no conteúdo", disse o juiz norte-americano no Alabama, que consentiu em avançar com o julgamento, rejeitando o pedido da empresa para anular o processo.

Alegações "hediondas e perturbadoras"

Os advogados da empresa com sede fiscal no Grão-Ducado admitiram que as alegações são "hediondas e perturbadoras" e que a Mindgeek está a ser acusada injustamente, em vez daqueles que criaram e colocaram os vídeos online.

A Mindgeek está também sob pressão na Alemanha, onde o Pornhub e dois outros sites podem ser proibidos se a empresa não instalar sistemas de verificação da idade para impedir a sua visualização por crianças.

Em 2020, empresas de cartões de crédito, incluindo a Mastercard e Visa, bloquearam os clientes de fazer compras no Pornhub, depois de uma reportagem do New York Times ter acusado o site de mostrar vídeos de abuso infantil e sexo forçado. Depois do artigo publicado a 4 de dezembro desse ano, que publicava imagens de violência sexual e pornografia infantil, a página cedeu à pressão e apagou os vídeos carregados por utilizadores não verificados, que representam mais de metade do arquivo disponível de imagens.

O Pornhub, principal site de pornografia do mundo, oferece vídeos pornográficos gratuitamente ou mediante uma taxa, e o tráfego de visitantes excedeu os gigantes tecnológicos Amazon e Netflix em 2019.

A complexa estrutura da empresa alberga a sua casa fiscal no Luxemburgo, enquanto que as suas operações do site estão em Chipre e a maioria das funções administrativas estão no Canadá.

O negócio da pornografia não é ilegal no Luxemburgo quando envolve adultos.



