Empresa de entregas em casa despede centenas de trabalhadores por fazerem greve

A empresa de entregas de mercearia Gorillas despediu alegadamente centenas dos seus estafetas por terem participado numa série de greves em Berlim no fim de semana passado.

O Coletivo de Trabalhadores da Gorillas, que representa os colaboradores não sindicalizados da empresa, disse à Euronews Next que 350 estafetas tinham sido despedidos pelo seu envolvimento nas greves.



A empresa confirmou à Euronews Next que tinha despedido trabalhadores que tinham participado nas greves, mas recusou-se a dizer o número em concreto. "Somos obrigados a fazer valer os nossos direitos de acordo com o quadro legal existente e decidimos despedir os trabalhadores que participaram ativamente nestas greves e bloqueios não autorizados", admitiu um porta-voz da Gorillas.

Segundo a lei alemã, as greves são proibidas a menos que sejam suportadas por um sindicato reconhecido. "Terça-feira de manhã, as pessoas começaram a ser despedidas uma a uma, primeiro com uma chamada que dizia aos trabalhadores que tinham sido despedidos porque estavam em greve e depois com uma carta de despedimento", disse um representante do Colectivo à Euronews Next.

A mudança da empresa em despedir os estafetas em greve - que por lei são empregados e não trabalhadores independentes - representa uma mudança de tática para a empresa, fundada em maio passado. A Gorillas enfrenta uma greve intermitente na Alemanha desde fevereiro deste ano.

Uma lista de exigências dos cavaleiros grevistas no armazém da Gorillas em Gesundbrunnen, Berlim Gorillas Workers Collective

A startup com sede em Berlim há muito que enfrenta alegações de maus salários e más condições de trabalho por parte dos colaboradores, que alegam que a empresa comete frequentemente erros ou se atrasa nos pagamentos, que as bicicletas e o equipamento de segurança são mal mantidos, que os horários de trabalho deixam pouco tempo entre turnos e que os armazéns da Gorillas estão com uma escassez crónica de pessoal.

Tivemos de pôr fim a um dos nossos cavaleiros. Aparentemente, ele estava a sindicalizar-se, agora eles fazem grande alarido no Twitter" -Kağan Sümer, CEO Gorillas

Em resposta, a empresa disse que trabalhou rapidamente para retificar erros de pagamento e que tinha contratado "um número importante" de estafetas para facilitar os problemas de pessoal. Afirmou ainda ter introduzido um novo sistema de bónus para os trabalhadores, bem como um novo kit de estafetas e equipamento de segurança, embora um representante do Coletivo de Trabalhadores tenha dito à Euronews Next que não estavam a par de nenhuma destas alterações.

No início desta semana, o Coletivo publicou uma conversa informal que parecia mostrar o CEO da empresa Kağan Sümer a tentar aconselhar-se junto de colegas sobre o despedimento de um trabalhador que estava a tentar formar um sindicato. "Temos uma emergência. Tivemos de despedir um dos nossos estafetas. Aparentemente, ele estava a sindicalizar-se, agora fazem grande alarido no Twitter. Bom dia :(," escreveu Sümer.

Uma conversa interna entre executivos do Gorillas foi divulgada pelo Coletivo de Trabalhadores do Gorillas na semana passada





