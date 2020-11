A vítima tinha 64 anos e terá sido degolada e esfaqueada várias vezes.

Empresário português assassinado em França

A vítima tinha 64 anos e terá sido degolada e esfaqueada várias vezes.

Um emigrante português foi assassinado em França. A vítima é um empresário de 64 anos, que terá sido degolado e atingido com pelo menos oito facadas.

De acordo com o Lusojornal, o corpo de Adriano Caetano foi encontrado esta segunda-feira à noite, 9 de novembro, no seu escritório, em Montfermeil, arredores de Paris, na sequência da intervenção de bombeiros na cave de um pavilhão, segundo o Ministério Público, citado pela AFP.

Com base em relatos de fonte policial, a agência de notícias detalha que a vítima tinha oito facadas na garganta e no peito e apresentava a jugular cortada, acrescentou uma fonte policial, acrescentando que o escritório estava "trancado" quando foi dado o alerta, na segunda-feira, por volta das 21h30.

A vítima tinha apenas atividade profissional em Montfermeil, residindo numa comuna próxima, em Seine-et-Marne, onde habitam vários portugueses.

Natural de Colmeias, Leiria, e a residir em França há vários anos, Adriano Caetano tinha negócios na área da construção, demolições e aterros, refere o Lusojornal. Segundo esta publicação, era estimado admirado pelos vizinhos, que ficaram chocados com o crime.

"Ele vinha de vez em quando para ver os seus inquilinos que viviam na moradia por cima do seu escritório", disse um vizinho ao jornal Le Parisien.

De acordo com o Lusojornal, terá sido um casal vizinho que viu, através da janela da cave onde funcionava o escritório, que percebeu que algo de errado se passaria com o empresário e chamou os bombeiros.

Nos andares de cima, os inquilinos não terão ouvido qualquer barulho, ou gritos, dando apenas pelo crime quando chegaram as viaturas das equipas de socorro que tiveram de arrombar a porta, que estava fechada à chave.



A investigação do crime está a cargo do departamento de investigação criminal de Paris. Embora ainda não seja clara a motivação do crime, a investigação está a estudar a possibilidade de se ter tratado de homicídio voluntário.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.