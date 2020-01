Foi Dominic Cummings, o principal conselheiro do primeiro-ministro, quem pediu "esquisitos e desajustados com competências raras" para trabalhar na sede do governo britânico.

Emprego. Procuram-se "esquisitos e desajustados" para trabalhar com Boris Johnson

Ana Patrícia CARDOSO

A oferta de trabalho ficou disponível no dia 2 de janeiro, no blogue pessoal de Dominic Cummings, o estratega que liderou a campanha do Brexit e tornou-se o conselheiro principal de Boris Johnson.

Num longo texto, Cummings afirma que o governo quer contratar "um conjunto incomum de pessoas com habilidades e conhecimentos diferentes", isto é, especialistas em política, gerentes de projetos, cientistas de dados, criadores de de software, economistas, especialistas em comunicação mas, sobretudo, "esquisitos e desajustados com habilidades estranhas" ("weirdos and misfits with odd skills").

O estranho pedido faz parte de uma "mudança necessária na forma de o governo britânico trabalhar", cita o jornal The Guardian. O conselheiro acredita que o executivo precisa de menos licenciados em escolas particulares, nomeadamente, da "Oxbridge" (alcunha das duas principais universidades, Oxford e Cambridge).

Segundo Cummings, para trabalhar no N.º10, é preciso ser um daqueles "raros talentos, esquisitos e super talentosos" e "pessoas que nunca foram à universidade e lutaram para sair do inferno".

Conhecido pela forma direta de se expressar, o braço direito de Johnson deixou claro que "se quiser descobrir o que é que personagens à volta de Putin podem fazer, ou como as organizações criminosas internacionais exploram falhas na nossa segurança, não vai querer mais licenciados em inglês da Oxbridge que conversam sobre Lacan em jantares com produtores de TV e divulgam notícias falsas sobre notícias falsas".

Um dos candidatos poderá ser ainda contratado como assistente pessoal de Cummings, durante um ano, mas não terá a vida facilitada. O futuro chefe deixa claro que não terá noites livres ou fins de semana, e que será melhor não ter namorado/namorada porque "não terá tempo livre".



Existe mesmo um endereço de email para os interessados. Basta enviar para "ideasfornumber10@gmail.com" e escrever no "assunto" a posição para que concorrem.