O Projeto Mulher Empreendedora é um ciclo de oficinas desenhadas para mulheres dispostas a criarem o seu próprio negócio e que precisem de orientação para iniciar o processo.

As mulheres com estilo empreendedor no Luxemburgo já se podem agora inscrever na quarta edição do Projeto Mulher Empreendedora.

Os workshops começam a 30 de setembro e estão abertos a mulheres de todas as nacionalidades e origens. No entanto, é necessário um bom domínio do inglês e o compromisso de participar em todas as sessões.

Ao longo de seis sábados consecutivos, os formadores profissionais de várias empresas de consultoria e consultoria jurídica no Luxemburgo ensinarão as participantes a definir um plano de negócios e a comercializar os seus bens ou serviços, entender a tributação, bem como arrecadar fundos e criar redes de investidores.

As aulas terão lugar no Centro Comunitário Internacional da Cidade do Luxemburgo até 11 de novembro e serão complementadas por testemunhos de pequenos empreendedores já estabelecidos na cena empresarial luxemburguesa.

As inscrições estão abertas até 15 de setembro. Lançado pelo Clube Empresarial Luxemburgo-Polónia em 2013, o curso é organizado com o patrocínio do Ministério da Economia no Luxemburgo e da Embaixada da Polónia no Grão-Ducado.

Mais detalhes sobre as datas do curso e as taxas de inscrição disponíveis em www.lpbc.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.