França

Emmannuel Macron adota o estilo de Zelensky

Telma MIGUEL No Palácio do Eliseu, e não num gabinete em Kiev, o presidente francês mostra-se na informalidade de uma t-shirt caqui e de uma camisola de comandos paraquedistas de elite. Dias depois de ter falado de uma viragem histórica no Palácio de Versalhes, onde em 1919 se assinou um tratado que levaria à II Guerra Mundial.

Dias depois de receber os líderes europeus no Palácio de Versalhes, onde declarou que “Putin trouxe a guerra de volta à Europa e esta brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia é um trágico momento de viragem na nossa história”, Emmanuel Macron passou o fim-de-semana no seu gabinete no Palácio do Eliseu.

"Um mundo novo". Os 15 dias que mudaram a União Europeia Os discursos dos líderes europeus falam de um mundo que terá que ser mais soberano, com uma defesa militar forte. A Declaração de Versalhes é também um plano a longo prazo para acelerar a transição energética e garantir uma economia independente e a soberania para as próximas gerações.

Segundo consta, a fazer vários telefonemas a chefes de Estado, a tentar soluções para travar a invasão da Ucrânia e as pretensões de Putin. No domingo à noite, a fotógrafa oficial da presidência francesa, Soazig de la Moissonniere, publicou no Instagram as imagens de um presidente cansado, com a barba por fazer – como se também ele estivesse a viver um cerco – e curiosamente vestido num traje que lembra o estilo que o presidente Zelensky adotou deste 24 de fevereiro.

Em vez do fato azul escuro do costume, Emmanuel Macron esteve no Eliseu, rodeado da sua equipa, como se vê numa das fotos, com calças de ganga, uma t-shirt em tons caqui e uma “hoodie” (sweatshirt com capuz) da CPA10, um comando de forças especiais de paraquedistas francês. Há quem já lhe chame “o efeito Zelensky”.

No Instagram de Soazig de la Moissonniere, muitos elogiam o traje informal do presidente preparado para tudo. Macron terá que enfrentar as eleições presidenciais francesas em abril, tem a presidência do Conselho da União (e foi criticado por ter aceitado, quando podia declinar, uma vez que a França estaria envolvida numa eleição importante) e tem ainda, como representante dos seus pares da União Europeia, uma guerra em risco de entrar pelas portas da UE.

