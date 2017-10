“Os emigrantes não são números, são pessoas”. A frase é do padre Vítor Melícias, um dos convidados para apresentar o livro “Rostos da Emigração”, de Joaquim Tenreira Martins, no Instituto Camões no Luxemburgo. Numa altura em que o atendimento personalizado dos funcionários consulares deu lugar à frigidez dos “call center”, o livro tem um travo nostálgico e antiquado.

Publicado este ano em duas edições, em francês e português, “Rostos da Emigração”, de Joaquim Tenreira Martins, conta uma série de histórias inspiradas em casos reais. O autor trabalhou muitos anos no Serviço Social do Consulado de Portugal em Bruxelas. O livro recorda imigrantes portugueses que passaram por aquela secção consular.

Os portugueses a quem o autor dá voz recorreram ao Consulado de Portugal à procura de ajuda para as mais variadas situações. Há a jovem grávida detida numa prisão em Bruxelas que quer casar, e acaba mesmo por fazê-lo, numa festa no estabelecimento prisional organizada com a ajuda do Consulado, a que nem faltam os bolinhos de bacalhau. Há a lauta ceia preparada por um casal de alentejanos para agradecer ao funcionário do Consulado, sem o qual não teriam conseguido obter a autorização de residência no país. Há personagens excêntricas, como o português que acredita ser primo do Rei da Bélgica. A esta loucura mansa juntam-se outros casos de saúde mental que acabam em brutal violência, a que a intervenção dos serviços sociais dá a possível e morna redenção. Vidas “em tom menor”, chama-lhes o autor numa nota introdutória.

Os casos são contados em textos curtos, quase sempre recorrendo ao diálogo – essa é aliás a única “nota falsa” no livro: as personagens falam quase todas da mesma forma. Mas o objetivo de “Rostos da Emigração” não é a literatura, e sim servir de testemunho, como sublinha a prefaciadora, Manuela Aguiar. A ex-secretária de Estado da Emigração co-apresentou o livro com Vítor Melícias.

No prefácio, a antiga secretária de Estado afirma que o maior mérito do livro é “mostrar como, a partir das leis, das intenções e declarações oficiais, se passou à prática, dando aos consulados, antes vistos como serviços meramente burocráticos, uma nova imagem mais digna, mais humana”. Esta “incursão até aos serviços sociais” revela pois a sua “enorme importância” e constitui também “um alerta para que não haja, em nome da austeridade, a tentação de os limitar ou suprimir”. Até porque, nos ’call center’, não há provavelmente quem saiba que às vezes, a melhor resposta para problemas insolúveis é um chá de poejo.

Joaquim Tenreira Martins nasceu em 1945, no concelho de Sabugal. Fixou-se na Bélgica em 1972, onde fez estudos de assistente social. Concluiu o mestrado em Ciências Políticas na Universidade Católica de Lovaina e fez mestrado em Direito. Durante os anos em que trabalhou no Serviço Social da Embaixada de Portugal em Bruxelas, prestou apoio a milhares de portugueses. Este é o seu terceiro livro.

Paula Telo Alves

