Emigrante português executado a tiro em Londres

Ana Patrícia CARDOSO

Wilson Varela, emigrante português de 24 anos, foi morto a tiro por dois homens de mota que o esperavam escondidos numa rua em Londres, Reino Unido.

O crime aconteceu quando a vítima voltava a casa do trabalho, no passado domingo, 8. Wilson acabou por não resistir aos ferimentos e foi declarado morto no local pouco depois, às 00h10 horas de segunda-feira. "Foi uma execução", destaca a polícia britânica.

“Tudo o que recolhemos até ao momento indica que foi um crime dirigido à vítima. Instantes antes da meia noite, uma scooter com dois homens subiu e desceu a rua e esperou pelo rapaz. Depois dispararam à queima-roupa. Estamos a realizar análises forenses e a verificar imagens de videovigilância”, disse Simon Stancombe, detetive chefe que lidera a investigação.

No entanto, segundo a BBC, ainda não houve detenções e as circunstâncias "continuam por explicar".

Wilson trabalhava numa loja em Camden Town. A avó do jovem, Helena Ferreira, lamenta a morte e garante que o neto era "bom rapaz, muito divertido. Estamos muito tristes".