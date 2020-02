Ter poder económico dita cada vez mais os direitos concedidos a um cidadão que emigre dentro do espaço europeu, alerta investigador belga.

Emigração. "Uma empregada de limpeza e um gestor não têm os mesmos direitos perante a lei"

Catarina OSÓRIO Ter poder económico dita cada vez mais os direitos concedidos a um cidadão que emigre dentro do espaço europeu, alerta investigador belga.

O final da aula de Floris de Witte deixa a audiência ansiosa de perguntas numa das salas da Universidade do Luxemburgo, no pólo de Kirchberg. O seminário do investigador e professor associado da London School of Economics vem mesmo a calhar na era pós-Brexit. O que é ser-se europeu atualmente? A designação ainda fará sentido numa Europa que perdeu recentemente uma das suas economias mais possantes? Faz, “mas algo mudou”, diz Floris de Witte. Hoje, e cada vez mais, o europeu é um que vive numa condição de “prescrição” e “precariedade”. Sobretudo o que emigra. “A ideia da liberdade de circulação costumava ser positiva, mas atualmente é vista como negativa”, defende o investigador ao Contacto.

Dois tipos de cidadãos europeus: os de 1ª e os de 2ª

O investigador considera que os direitos concedidos a um cidadão que emigra estão dependentes de fatores como a produtividade económica e a capacidade de adaptação. E são, em muitas das vezes, direitos básicos como “direito à residência, a trazer a família que estão a ficar acessíveis a cada vez menos pessoas”.

“Mesmo sendo cidadão europeu, quando eu passo para outro país, não possuo todos os direitos que deveria mesmo sendo europeu”. Os mais vulneráveis parecem estar em risco: trabalhadores menos qualificados, sazonais, transfronteiriços, estudantes e desempregados.

“Caso se trate de um CEO ou de uma empregada de limpeza se eu mudo de país os direitos deviam ser o mesmos mas tal não acontece”. A lei europeia faz uma distinção entre cidadãos de 1ª e os de 2ª. Mas há outros fatores que poderão explicar esta situação: o recente divórcio britânico da UE, a crescente popularidade dos movimentos anti-imigração, o euroceticismo e a crise financeira de 2008.

“Os movimentos eurocéticos em vários países culpam a liberdade de circulação pelas pessoas lhes tirarem os empregos e o dinheiro do Estado-providência dos seus países mas isto não é verdade, não há nenhum facto que o comprove”.

Luxemburgo, Alemanha e Holanda discriminam cidadãos europeus

Num dos seus artigos académicos, “The Liminal European”, Floris descreve três casos que chegaram às instâncias europeias, em que os cidadãos foram vistos como “atores económicos”. No caso “Geven”, uma cidadã holandesa e residente no país, que trabalhava na Alemanha entre 3 a 14 horas semanais, viu-lhe ser negada alguns benefícios sociais por parte do Estado alemão. O caso chegou ao tribunal europeu que em 2007 argumentou que para ter direito ao apoio social aos filhos um trabalhador migrante teria de ter um emprego “mais do que o mínimo”. Isto é, “em vez de proteger, a lei europeia exige uma prova do tipo e duração do trabalho antes de oferecer proteção e baseia-se na legalidade das restrições impostas por cada Estado-membro”, argumenta o investigador.

Outros dois casos relacionam-se com bolsas não concedidas a estudantes transfronteiriços, no Luxemburgo e na Holanda. No caso holandês, em 2012, os juízes europeus basearam, na lei nacional, a decisão de não exigir a atribuição de bolsa pelo Estado holandês. O regulamento previa que apenas seriam concedidas bolsas de estudo a jovens não residentes se os pais – trabalhadores transfronteiriços – tivessem residido na Holanda por pelo menos três anos nos últimos seis anos.

Do mesmo modo, em 2012 o Estado luxemburguês recusou um pedido de bolsa para estudar no país de um estudante belga, cujos pais, transfronteiriços, trabalhavam no Grão-Ducado. Segundo a lei, este benefício é apenas atribuído aos residentes no país, independentemente da nacionalidade. Questionado pelos juízes europeus sobre a medida “indiretamente discriminatória” o Grão-Ducado argumentou que a medida era uma forma de elevar a proporção de residentes com um nível de qualificação superior, promovendo o desenvolvimento da economia nacional.

Logo após o Brexit, o apoio à liberdade de circulação aumentou em todos os países, mesmo no Reino Unido. Floris de Witte, investigador e professor associado da London School of Economics.

Ou seja, por princípio “os Estados-membros podem limitar o acesso às bolsas apenas a alunos com maior probabilidade de se tornarem agentes produtivos no Estado de acolhimento. Na opinião do investigador tal situação reduz um estudante a um “potencial trabalhador”, e como “fazendo um contributo para um Estado específico e não para a UE como um todo”. Por outro lado, considera que os anos de descontos dos pais no Grão-Ducado evocados pelas instâncias europeias é mais um argumento em que a “produtividade económica” é um fator base para que um cidadão tenha ou não acesso a estes benefícios num Estado de acolhimento.

Desta forma, “se dantes a lei europeia não se interessava porque nós nos mudamos de um país para o outro, seja pelo sol ou por causa de trabalho, agora interessa”, conclui. E outros Estados europeus têm contribuído para “amplificar este problema”. Por exemplo, a Finlândia “tem imposto cada vez mais limites à concessão de apoios estatais a trabalhadores menos qualificados e a não-finlandeses”.

O Brexit, os movimentos anti-imigração e o euroceticismo acentuam as desigualdades no tratamento entre os cidadãos europeus, defende Floris de Witte. Foto: AFP

Até certo ponto “o Brexit foi positivo”

Floris trocou a capital inglesa por Amesterdão por causa do Brexit, mas admite que a City não espelha o sentimento anti-Europa. E, no geral, reconhece algumas vantagens do divórcio britânico. “Logo após o Brexit, o apoio à liberdade de circulação aumentou em todos os países, mesmo no Reino Unido. Cada país tem pelo menos 70% de apoio a estes movimentos, apesar de existir esta narrativa expressa contra a liberdade de circulação e integração europeia”. De acordo com o professor, haverá, portanto, esperança nesta Europa. Mesmo tendo demonstrado “a fragilidade do projeto europeu o Brexit foi positivo”. E fez o resto da Europa refletir que “talvez isto é algo que nós temos que defender.

A esperança numa Europa mais coesa dependerá sobretudo do papel dos atores políticos nacionais. “Deviam ser decisões políticas como deveríamos ajudar os mais pobres e mediante que condições, qual será a idade da reforma adequada, aos 66 ou 67. Infelizmente, na União Europeia estas coisas são decididas por 13 juízes, ou até menos, no Tribunal Europeu. O melhor seria cada governo questionar os cidadãos sobre isto, mas neste momento não há instituições políticas a fazê-lo. E os Estados-membros também não estão interessados, porque isto significa perda de poder perante as instâncias europeias. Os Estados-membros são os principais obstáculos a isso”.

Veremos mais “brexits” no futuro? “Não creio. Apesar de Le Pen em França ou Geert Wilders nos Países Baixos, a ideia de sair já não parece atrair os eleitores europeus”.