Emergências pediátricas em França estão saturadas. Cuidadores pedem ajuda a Macron

AFP Um surto de bronquiolite está a saturar as emergências de pediatria. Mas os cuidadores falam de problemas estruturais anteriores.

Mais de quatro mil prestadores de cuidados assinaram uma carta aberta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, em que denunciam a saturação dos serviços hospitalares pediátricos, particularmente na região de Ile-de-France, devido à atual epidemia de bronquiolite.

No entanto, a documento vai mais além e aponta problemas estruturais que são o resultado de uma "inação política irresponsável".



Os signatários falam das condições de trabalho e cuidados inadequados, mas também das "transferências distantes" de crianças, por vezes para cidades "a várias centenas de quilómetros" de distância de casa. "Há um problema e nós conhecemo-lo", admitiu a ministra da Organização Territorial e das Profissões da Saúde,Agnes Firmin Le Bodo, em entrevista à Franceinfo.

"Precisamos de disponibilizar camas, sim, mas com pessoal de saúde. Milhares foram retiradas porque estamos num modelo de transformação de cuidados com o desenvolvimento dos cuidados ambulatórios. Mas conseguimos mostrar a capacidade de reabrir as camas quando necessário", acrescentou.

Quando questionada sobre os riscos de escassez de paracetamol (embora tenha sido negado pelos fabricantes do setor), Le Bodo reconheceu "tensões" sobre o tema mas "não há uma escassez de moléculas de paracetamol". Convidou também os farmacêuticos a "limitar as vendas a duas caixas por pessoa" e as pessoas a não acumularem medicamentos em casa.

Já o ministro da Saúde, François Braun, disse este sábado em entrevista à France2, que o Governo conta com a "com a solidariedade entre hospitais, com a medicina municipal e estamos a trabalhar na abertura de centros médicos de plantão por períodos mais longos à noite".

Numa tentativa de tranquilizar os franceses, o ministro afirmou que "é normal estar preocupado, mas ligue para o 15, chame o serviço de ambulância. É para isso que existe".





