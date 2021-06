Sessão será virtual e terá lugar no dia 1 de julho às 18h30. Saiba como participar.

Embaixada de Portugal no Grão-Ducado

Sessão de esclarecimento sobre acesso ao ensino superior em Portugal

Catarina OSÓRIO Sessão será virtual e terá lugar no dia 1 de julho às 18h30. Saiba como participar.

A Embaixada de Portugal no Grão-Ducado e a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo promovem no dia 1 de julho uma sessão virtual de esclarecimento sobre o acesso ao ensino superior em Portugal.

A sessão terá lugar na plataforma Microsoft Teams e será aberta a todos os jovens portugueses e lusodescendentes no estrangeiro, incluindo os do Grão-Ducado, que quiserem saber mais sobre como aceder às universidades portuguesas.

Serão ainda "esclarecidas dúvidas sobre calendário, equivalências estrangeiras e substituição de provas de ingresso por exames nacionais estrangeiros", esclarece a nota informativa.

Tem início às 18h30 de 1 de julho e contará com a participação de técnicos da Direção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior português. A sessão poderá ser acompanhada aqui.

Para esclarecimentos adicionais sobre o ensino superior em Portugal, a Embaixada aconselha a contactar a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo através do telefone 24 69 55-1 ou do e-mail cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.