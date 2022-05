Será a primeira vacina contra a covid-19 para esta faixa-etária, a única que ainda não foi vacinada.

EMA revê vacina da Moderna em crianças dos seis meses aos cinco anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) avançou nesta quinta-feira que começou a avaliar a utilização da vacina da Moderna em crianças entre os seis meses e os cinco anos, o último grupo etário que ainda não pode ser vacinado. "Acabamos de iniciar a avaliação de uma aplicação de Moderna para alargar o uso de Spikevax a crianças dos seis meses aos cinco anos e esta é a primeira aplicação para esta faixa etária jovem", disse Marco Cavaleri, chefe da estratégia de vacinação.

A EMA tinha aprovado em fevereiro a utilização da vacina Moderna para crianças com seis anos ou mais nos 27 países da União Europeia. A Moderna fez um pedido semelhante nos EUA na semana passada, após ensaios terem demonstrado que as vacinas eram seguras e produziam uma forte resposta imunitária. As crianças são menos vulneráveis ao vírus do que as pessoas mais velhas, mas ainda podem ficar doentes e transmitir o vírus. Podem também desenvolver casos graves de síndrome inflamatória multissistémica pediátrica (MIS-C).

O regulador europeu disse também que era "ainda demasiado cedo para considerar a utilização de uma 4ª dose (2º reforço) de vacinas mRNA na população em geral". As autoridades sanitárias da UE deram luz verde, em abril, para uma segunda dose de reforço das vacinas Moderna e Pfizer Covid apenas para pessoas com 80 anos ou mais.

A EMA recordou igualmente a importância da vacinação contra o coronavírus. "As infeções por covid-19 ainda são milhões em todo o mundo", disse a EMA, acrescentando que a pandemia "está longe de ter terminado".

O vírus causou a morte de 13 a 17 milhões de pessoas no final de 2021, muito mais do que o número de mortes oficialmente registado, de acordo com uma nova estimativa da OMS publicada esta quinta-feira.

