O anúncio do regulador europeu coincide com o alerta da OMS para nova subida de hospitalizações e mortes por covid-19 com o fim do verão e o início do tempo frio.

EMA recomenda autorização de duas vacinas adaptadas a variante Omicron

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa) recomendou, esta quinta-feira, a autorização de duas vacinas adaptadas para reforçar a proteção a variante Omicron do vírus SARS-CoV-2.

As vacinas Cominarty (Pfizer/BioNTech) e a Spikevax (Moderna), na versão atualizada e adaptada para reforçar a proteção contra a covid-19 e, em especial, contra aquela variante, são recomendadas pelo regulador farmacêutico europeu para reforço da vacinação de pessoas a partir dos 12 anos.

“Iremos agora proceder a uma autorização acelerada destas vacinas para assegurar que possam ser rapidamente implantadas em toda a UE”, garantiu, em comunicado, a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides.

Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para um aumento de hospitalizações e mortes pro covid-19, depois do verão, com a chegado do tempo frio.

"Com o tempo mais frio a aproximar-se no hemisfério norte é razoável esperar um aumento nas hospitalizações e mortes nos próximos meses", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em videoconferência de imprensa esta quinta-feira.

Embora as mortes associadas à doença pelo SARS-CoV-2 estejam atualmente em declínio, o responsável lembrou que as sublinhagens em circulação da variante Ómicron "são mais transmissíveis" e que o risco de surgirem outras variantes "ainda mais transmissíveis e perigosas subsiste".

Cobertura vacinal ainda é desigual

Outro aspeto que pode contrariar esta tendência de descida atual é a desigualdade da cobertura vacinal a nível global, que continua baixa entre as pessoas mais vulneráveis, especialmente nos países mais pobres, mas que em algumas faixas da população dos países mais desenvolvido também ainda não é universal.

Nos países mais ricos, 30% dos profissionais de saúde e 20% dos idosos continuam por imunizar, salientou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Estas lacunas representam um risco para todos nós", apontou, renovando o apelo às pessoas para se vacinarem e adotarem medidas de saúde pública que reduzem o risco de infeção, como lavar as mãos e usar máscara em espaços fechados com muita gente.

No Luxemburgo, segundo o balanço mais recente do Governo, publicado hoje, 474.526 pessoas têm o calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% em relação à população vacinada (incluindo os 5+ da população).

Na última semana, 20 pessoas receberam a sua primeira dose da vacina e 31 uma segunda dose. No que respeita ao programa de reforço, 151 pessoas receberam uma primeira dose adicional, 1.399 receberam a segunda dose extra e 21 a terceira.

Em Portugal, a campanha de vacinação outono-inverno contra a covid-19 e a gripe deste ano tem início na próxima segunda-feira.

A campanha, que se estenderá até dezembro, abrange idosos, pessoas com mais de 18 anos com doenças graves, profissionais de saúde e utentes de lares e unidades de cuidados continuados.

(Com Lusa)

