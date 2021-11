A responsável da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), Emer Cooke, disse, em Bruxelas, que o organismo está preparado para adaptar as vacinas à nova variante do coronavírus da covid-19 (Ómicron), se necessário.

Nova variante

EMA está pronta para adaptar vacinas à variante Omicron

Lusa A responsável da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), Emer Cooke, disse, em Bruxelas, que o organismo está preparado para adaptar as vacinas à nova variante do coronavírus da covid-19 (Ómicron), se necessário.

"Devemos ter muito cuidado nesta altura e só posso adiantar que não sabemos se vai ser necessário, mas se o for, já temos um plano de contingência", disse a representante, numa intervenção no Parlamento Europeu (PE).

"Sabemos que os vírus sofrem mutações e estamos preparados, se for necessário" para adaptar as vacinas já autorizadas para a covid-19, disse a diretora-executiva da EMA.

Pfizer promete vacina contra variante Omicron em 100 dias O risco global da nova variante do SARS-CoV-2 foi classificado de "muito alto" pela OMS. Mas as farmacêuticas já estão a trabalhar em versões da vacina anticovid adaptadas à nova variante, caso venha a ser necessário.

Desde fevereiro de 2020 que há um guia que permite às farmacêuticas acelerar a adaptação das vacinas, salientou também Emer Cooke, um processo que pode levar "três a quatro meses". Os dados disponíveis mostram que "as vacinas autorizadas continuam a ser eficazes e a salvar pessoas de formas graves da doença e da morte", acrescentou.

A nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.