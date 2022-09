Países da UE ainda estão a usar as mesmas vacinas contra o coronavírus aprovadas há dois anos.

EMA dá luz verde à vacina da Pfizer contra subvariantes da Omicron

AFP Países da UE ainda estão a usar as mesmas vacinas contra o coronavírus aprovadas há dois anos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou esta segunda-feira uma vacina da Pfizer contra as subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron. A versão adaptada da vacina anti-covid de RNA mensageiro "Comirnaty", fruto da aliança entre a gigante americana Pfizer e a empresa alemã BioNTech, destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 12 anos que tenham recebido pelo menos uma dose da primeira vacina.

Deve ser "mais eficaz do que a Comirnaty no desencadeamento de uma resposta imune contra as subvariantes BA.4 e BA.5", que são mais benignas, mas mais facilmente transmitidas, assegura a EMA, em comunicado. Embora “sejam esperadas novas vagas de infeções durante a estação fria”, esta recomendação “expandirá ainda mais o arsenal de vacinas disponíveis para proteger as pessoas contra a covid-19” na UE, congratulou-se o regulador europeu.

A luz verde da EMA segue de perto a aprovação, no início deste mês, de duas outras vacinas adaptadas pela Pfizer e pela rival Moderna, que têm como alvo a cepa covid-19 original e a subvariante BA.1 anterior da Omicron. O parecer da EMA sobre a “Comirnaty Original/Omicron BA.4-5” será agora enviado à Comissão Europeia, que tomará uma decisão final. A avaliação dos dados confirmou que a vacina “atende aos padrões de qualidade da UE”, segundo a EMA.

"Ampla gama de vacinas"

Os Estados-membros da União Europeia ainda estão a usar as mesmas vacinas contra o coronavírus aprovadas há dois anos e o mundo está à espera de vacinas mais direcionadas e eficazes, temendo uma nova vaga de infeções neste inverno.

“A estratégia da UE é ter uma ampla gama de vacinas que visem diferentes variantes do SARS-CoV-2”, explicou o regulador europeu.

A Omicron e as suas subvariantes foram dominantes ao longo de 2022, rapidamente substituindo as variantes Alpha e Delta anteriores. As subvariantes BA.4 e BA.5 são responsáveis ​​por uma vaga de novos casos na Europa e nos Estados Unidos nos últimos meses. Todas as variantes do Omicron tendem a provocar a forma mais leve da doença, pois instalam-se menos nos pulmões e mais nas passagens nasais superiores, causando sintomas como febre, fadiga e perda do olfato.

As autoridades de saúde europeias recomendaram na semana passada que idosos e doentes de risco estejam na linha da frente para a administração de vacinas adaptadas à variante Omicron.

De acordo com o regulador, a versão original da vacina ainda é eficaz na prevenção de doenças graves, internamentos e mortes associadas à doença, e continuará a ser utilizada no contexto das campanhas de vacinação na UE, em particular para as vacinações primárias.

