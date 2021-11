Decisão do regulador europeu é divulgada na mesma semana em que o fármaco deste laboratório deixou de ser recomendado, em França, para pessoas com menos de 30 anos.

EMA avalia administração de vacina da Moderna a partir dos 6 anos

Decisão do regulador europeu é divulgada na mesma semana em que o fármaco deste laboratório deixou de ser recomendado, em França, para pessoas com menos de 30 anos.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a avaliar a possível administração na União Europeia (UE) da vacina para a covid-19 da Moderna a crianças dos 6 aos 11 anos.

Numa nota de imprensa, divulgada esta quarta-feira e citada pela Lusa, a EMA refere ter começado “a avaliar um pedido para alargar a utilização da vacina para a covid-19 de Moderna, Spikevax, a crianças dos 6 aos 11 anos de idade”.

O comité de medicamentos humanos da EMA irá rever os dados sobre a vacina, incluindo os resultados de um estudo clínico em curso envolvendo crianças dos 6 aos 11 anos de idade, a fim de decidir se recomenda ou não o alargamento da sua utilização.

Recorde-se que a 18 de outubro, a EMA tinha já iniciado um processo de avaliação semelhante para a vacina Cominarty, da Pfizer/BioNTech. A divulgação do parecer sobre a vacina da Moderna para crianças dos 6 aos 11 anos deverá acontecer dentro de dois meses.

A Spikevax é uma vacina para a prevenção da covid-19, atualmente autorizada para utilização em pessoas com 12 anos ou mais de idade.

Contém uma molécula chamada RNA mensageiro (mRNA) com instruções para a produção de uma proteína, conhecida como a proteína spike, que está naturalmente presente no SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, e prepara o corpo para se defender contra o coronavírus.

Moderna desaconselhada a pessoas com menos de 30 anos em França Alta Autoridade de Saúde recomenda a Pfizer/BioNTech abaixo dos 3o anos, baseado num estudo recente sobre o risco do fármaco em causar inflamações do coração. Vacinar continua a ser a melhor arma, reitera o organismo.

A decisão da EMA de avaliar a possível administração da vacina para a covid-19 da Moderna a crianças dos 6 aos 11 anos, é revelada na mesma semana em que a Alta Autoridade de Saúde de França (HAS) desaconselha a utilização do fármaco deste laboratório a pessoas com menos de 30 anos.

A recomendação, noticiou a AFP, esta segunda-feira, baseou-se num estudo que concluiu que a vacina da Moderna aumenta ligeiramente o risco de miocardite e pericardite abaixo dessa faixa etária.

A HAS "recomenda para a população com menos de 30 anos e logo que esteja disponível, a utilização da vacina Pfizer/BioNTech, quer se trate de uma vacinação primária ou de um reforço". Em contrapartida, o organismo aconselha a administração da vacina Moderna, "que parece ser ligeiramente mais eficaz", para os casos de "vacinação primária e para uma meia dose de reforço em pessoas com mais de 30 anos de idade".



