Na população em geral, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, foram diagnosticados 40 casos de tuberculose.

Em seis meses, dois casos de tuberculose nas escolas do Luxemburgo

Foram detetados dois casos de tuberculose nas escolas do Luxemburgo, nos últimos seis meses. Mais concretamente, um caso foi detetado numa escola e o outro num atelier de tempos livres (maison relais, em francês).

Ao todo, na população em geral, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, foram diagnosticados 40 casos de tuberculose no país. Os números constam numa resposta parlamentar dos ministro da Saúde, Paulette Lenert, e da Educação, Claude Meisch.

Segundo os governantes, os procedimentos preveem que a pessoa infetada tenha de ser tratada no hospital até que seja excluído o risco de contágio. Quanto às crianças que estiveram em contacto com a pessoa infetada serão testadas na escola pela Inspeção Sanitária ou serão chamadas à Liga Médico-Social para efetuar o teste. Em ambos os casos será necessário uma autorização parental.

Note-se que todos os casos de tuberculose pulmonar detetados no Luxemburgo têm de ser comunicados à Inspeção Sanitária, da Direção de Saúde.

A transmissão da tuberculose é direta. Quando a pessoa fala, espirra ou tosse, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso podem passar para outro indivíduo, contaminando-o.

Não há sintomas específicos, mas os sinais de alerta mais comuns são uma tosse que se prolonga para além de duas semanas e não melhora com a medicação habitual. Tosse que pode ser acompanhada de suores durante a noite, emagrecimento, falta de forças, cansaço, febre ao fim do dia e por vezes expetoração com sangue.



