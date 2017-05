A icónica Tower Bridge, em Londres, abriu hoje a ponte levadiça para deixar passar um veleiro português que transportou um casco de vinho do Porto desde as histórias caves em Gaia, junto ao rio Douro.

A iniciativa pretendeu fazer uma recriação histórica da primeira remessa enviada pela Taylor's para Londres, que celebra este ano 325 anos com uma edição limitada de vinho do Porto, parte da qual viajou neste casco de 30 litros.

Foi em 1692 que o comerciante inglês Job Bearsley se estabeleceu em Portugal para iniciar um negócio no ramo do vinho, criando a marca Taylor's, que ficou conhecida como uma das mais antigas produtoras de vinho do Porto.

A marca é patrocinadora do veleiro #Taylor325, do português Ricardo Diniz, que no final do mês vai participar na regata OSTAR 2017 [Original Single-Handed Transatlantic Race], com partida de Plymouth, no sul de Inglaterra, a 29 de maio.

O velejador mostrou a sua admiração pelos antigos marinheiros que traziam os cascos de vinho desde o século XVIII subindo o oceano Atlântico e atravessando o canal da Mancha até ao rio Tamisa.

"Por mais tecnologia que eu tenha a bordo, continua a ser o mar e um barco muito pequenino contra a mãe natureza. Tenho imenso respeito pelo que nós atingimos há séculos atrás, em especial como é que desciam o Douro naqueles barcos e vinham até aqui acima para entregar as suas encomendas. Deve ter sido muito difícil", disse à agência Lusa.

A viagem, apesar de não ter sido muito atribulada, partiu mesmo assim alguns objetos e causou enjoos a membros da tripulação.

O barco chegou horas antes da passagem pela ponte construída no final do século XIX, que abre diariamente cerca de duas vezes, sobretudo para a passagem de barcos de recreio.

O veleiro, construído em 1991, foi recentemente restaurado e segue agora para Plymouth, no sul de Inglaterra, de onde Ricardo Diniz partirá para Newport, em Rhode Island, nos EUA.

Esta é a primeira vez que a OSTAR, que dura cerca de 21 dias e implica a travessia solitária do Oceano Atlântico, tem um participante português desde a fundação em 1960.

"Mais do que uma regata ou competição, é nós todos os velejadores, prestarmos tributo a quem iniciou esta atividade de navegação em solitário em competição, e é mantermos esse espírito original", afirmou.

O velejador português Ricardo Diniz viveu em Londres dos cinco aos 11 anos, atribuindo o fascínio pela navegação a uma visita durante a infância a Greenwich, onde, junto ao famoso Cutty Sark, estava o veleiro "Gipsy Moth IV", usado pelo britânico Francis Chichester para realizar a primeira volta ao mundo solitária em 1967.

Anos antes, Chichester já tinha vencido a primeira OSTAR, nessa altura com o veleiro "Gipsy Moth III", e que Ricado Diniz quer agora emular.

No seu currículo de atividades ligadas ao mar, o português conta com mais de 100.000 milhas náuticas navegadas, incluindo quatro travessias do Oceano Atlântico e a viagem solitária do Lisboa-Dacar à vela, em 2005, que ocorreu em paralelo com o mítico rali, entre outras provas.

Em 2006, entregou por ocasião do 80.º aniversário da rainha Isabel II e dos 250 anos do Douro como região vinícola demarcada, uma garrafa de vinho do Porto com 80 anos da Taylor's, que recebeu em março deste ano um alvará de fornecedor oficial de vinho do Porto da família real britânica.

A Porto Taylor's é atualmente propriedade da Fladgate Partnership, que também detém as marcas Fonseca, Croft e Krohn e também os hotéis The Yeatman, The Vintage House e Infante de Sagres, todos no norte de Portugal.

O #Taylor325 vai cruzar novamente a Tower Bridge às 12:00 horas de sexta-feira com destino a Plymouth.

