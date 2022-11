No mês de julho Luxemburgo enfrentou uma escassez de paracetamol.

Saúde

Em duas semanas houve 13 medicamentos em falta nas farmácias luxemburguesas

Susy MARTINS No mês de julho Luxemburgo enfrentou uma escassez de paracetamol.

Houve 13 medicamentos a faltar nas farmácias do Luxemburgo na segunda metade de outubro. Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar, o Ministério da Saúde é imediatamente informado caso faltem medicamentos nas farmácias do país.

Na resposta, Lenert garante que em princípio há sempre uma alternativa ao medicamento em falta.

Segundo os dados disponibilizados, no total, entre abril e setembro deste ano, as farmácias do país tiveram rutura de stock de 173 medicamentos. Na maioria dos casos foi por um curto período de tempo.

Orçamento da Saúde. Menos 87 milhões para as despesas com a pandemia Orçamento da Saúde será de 343 milhões de euros em 2023. Compensação do serviço de permanência dos médicos e combate à toxicodependência estão entre as áreas prioritárias.

Por exemplo, no mês de julho, o Luxemburgo enfrentou uma escassez de paracetamol. Uma elevada procura gerada pela covid-19 fez com que houvesse problemas nos stocks, sobretudo um xarope infantil à base de paracetamol que esteve temporariamente indisponível nas farmácias.

Na altura, a vice-presidente do sindicato dos farmacêuticos, Danielle Becker-Bauer, considerou que as carências em matéria de abastecimento de medicamentos mostram os problemas de dependência do Grão-Ducado de países terceiros na saúde.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.