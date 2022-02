O relatório anual da ILGA, divulgado esta terça-feira, mostra que o avanço da legislação discriminatória em alguns países contrasta com a posição da opinião pública.

Sociedade 5 min.

União Europeia

Em 2021 o discurso anti-LGBT cresceu, mas o combate ao ódio também

Maria MONTEIRO O relatório anual da ILGA, divulgado esta terça-feira, mostra que o avanço do discurso e legislação discriminatória em alguns países contrasta com a ação cada vez mais robusta das instituições europeias e a solidariedade da sociedade civil.

A Hungria é o exemplo perfeito da divergência de posições entre Estado e população. De acordo com o relatório anual da Associação Internacional Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (ILGA, na sigla inglesa) sobre direitos humanos desta comunidade, o país protagonizou, em 2021, "um ponto particularmente baixo do ano" com a introdução da lei que proíbe "a representação e promoção de uma identidade de género diferente da atribuída no nascimento, a mudança de sexo e a homossexualidade" junto dos jovens.

Mas, se o Governo ultraconservador de Viktor Orbán promove a demonização e marginalização da comunidade queer, a população tem uma perspetiva diferente. Uma sondagem encomendada pela Amnistia Internacional Hungria e pela Háttér Társaság, realizada entre 13 e 19 de julho de 2021, concluiu que "73% dos húngaros rejeitam a falsa alegação do Governo de que os homossexuais e as lésbicas abusam ou prejudicam as crianças".

A batalha de Budapeste A controversa lei anti-LGBT húngara teve esta semana resposta nas ruas, com 30 mil pessoas a desfilarem na maior marcha do orgulho gay a que a capital alguma vez assistiu. Viktor Orbán, no entanto, insiste no alvo – e em desafiar a Europa. História da Cortina de Ferro que se está a levantar na Hungria.

Escalada geral da violência

Além disso, 74,5% da população "acredita que as pessoas transexuais deveriam poder mudar o seu género e nome no seu documento de identificação, enquanto que 59% apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo".

A Hungria não é um caso isolado de violência institucional contra pessoas LGBT em solo europeu. Na verdade, a disseminação da retórica hostil e o aumento dos crimes de ódio aconteceram de forma generalizada no último ano.

Exemplo disso são a Alemanha, que registou uma subida de 39% nos ataques contra pessoas LGBT, e a França, onde a "FLAG!", uma aplicação recente em que os utilizadores podem reportar crimes de ódio, recolheu mais de 1.500 relatos de 3.896 incidentes.

A ILGA refere, ainda, a contínua escalada da violência doméstica contra membros da comunidade LGBT em contexto de pandemia, assim como "assassinatos, agressões, violações corretivas e violência policial". Neste último caso, houve muitos países em que "a polícia não foi responsabilizada", denota.

Luxemburgo teve alguns avanços

No Luxemburgo, o balanço do ano de 2021 foi positivo na generalidade no que toca aos direitos LGBT. Houve algum progresso nas relações institucionais, incluindo uma reunião entre o cardeal Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, e a Rosa Lëtzebuerg, a principal organização de defesa dos direitos desta comunidade no Grão-Ducado, que "resultou na promessa de não penalizar padres que abençoem uniões do mesmo sexo".

O encontro deu-se depois de uma carta aberta da população aos clérigos luxemburgueses, que não se juntaram às críticas feitas por membros da Igreja alemã a afirmações controversas do Papa Francisco. Segundo o relatório, "ações conjuntas entre a diocese e a comunidade LGBT" poderão decorrer pela primeira vez este ano.

Luxemburgo assina texto a pedir à UE que faça Hungria respeitar os direitos LGBTI Documento foi subscrito por 13 Estados-membros que pedem uma ação da Comissão Europeia sobre a decisão discriminatória da Hungria contra a comunidade LGBTI.

No que respeita a política externa, Xavier Bettel assumiu uma posição firme "contra a nova lei húngara" e o desrespeito pelos direitos desta comunidade. Em resposta aos desenvolvimentos na Hungria e na Polónia, em julho o país declarou-se "Zona de Liberdade LGBT".

Além disso, o primeiro-ministro luxemburguês, o primeiro líder da União Europeia a casar com alguém do mesmo sexo, integrou o guia da Inspiring More Sustainability (IMS), que convoca os "empregadores a criarem locais de trabalho inclusivos e acolhedores para pessoas LGBT".

Rosa Lëtzebuerg pede "mais progresso"

Também na saúde houve avanços. A 1 de janeiro, a Cruz Vermelha lançou um novo questionário para permitir a doação de sangue por homossexuais. Não se trata de uma vitória completa, pois as amostras serão armazenadas durante quatro meses antes de serem utilizadas. A Rosa Lëtzebuerg aplaudiu o passo dado, mas "quer ver mais progresso".

No que respeita à vida sociocultural da capital luxemburguesa, assinala-se a perda do Bar Rouge, "o único bar exclusivamente gay da cidade", que não sobreviveu à pandemia. Permanecem agora abertos três estabelecimentos queer-friendly em Esch-sur-Alzette, Differdange e Redange-sur-Attert.

UE reforça proteção de direitos LGBT

A diretora-executiva da ILGA Europa, Evelyne Paradis, aponta o impacto negativo da retórica anti-LGBT "na saúde mental das pessoas e no seu sentido de segurança, no acesso ao emprego e na capacidade global de progredir na tão necessária proteção legal". A responsável salienta, igualmente, que "as vidas reais das pessoas estão em jogo em todos os países da região", já que a comunidade LGBT é um "bode expiatório da política".

Neste sentido, em 2021 várias instituições europeias reforçaram a sua proteção a esta camada da população. O "compromisso mais significativo" deu-se em julho, altura em que a Comissão Europeia abriu processos de infração contra a Hungria e a Polónia. Por sua vez, o Parlamento Europeu condenou o desrespeito dos direitos LGBT por parte destes Estados-membros e declarou a União Europeia como "Zona de Liberdade LGBTIQ".

Comissão Europeia faz ultimato a Viktor Orbán O primeiro-ministro húngaro foi duramente criticado no Conselho Europeu na tarde de quinta-feira, com alguns a sugerir mesmo a aplicação de sanções, outros a pedir para deixar a UE. Tem agora seis dias para se explicar.

Discriminação dupla

O relatório da ILGA alerta, ainda, para a discriminação dupla sofrida pelos requerentes de asilos nos países europeus, mesmo aqueles que normalmente se destacam no cumprimento dos direitos LGBT: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estónia, França, Grécia, Malta, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia.

A título de exemplo, a Alemanha foi sinalizada por "conduzir investigações sobre os requerentes de asilo nos seus países de origem e de os afastar". Na Dinamarca, os ativistas recolheram testemunhos de requerentes de asilo transgénero "sem acesso a cuidados de saúde específicos ou que sofreram abusos". Também em Espanha foi denunciada a "falta de acesso a serviços sociais e de saúde", assim como a subnotificação da discriminação e violência enfrentadas por requerentes de asilo LGBT.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.