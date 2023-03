O Grão-Ducado foi caso único nesse ano. O mesmo feito só foi alcançado na UE pela Eslovénia em 2009.

Em 2021, mulheres ganharam mais do que os homens no Luxemburgo

Emery P. DALESIO

O Luxemburgo tem motivos para se orgulhar. Pela primeira vez, em 2021, as mulheres ganharam mais do que os homens. Contudo, esta não é a tendência europeia.

De acordo com um relatório do Eurostat, no final de 2021, a diferença média entre rendimentos brutos de homens e mulheres era de 12,7% em toda a União Europeia. Este valor representa apenas menos 0,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Já o Luxemburgo é um caso à parte na UE. No ano retratado, a remuneração das mulheres ultrapassou a dos homens em 0,2%. O mesmo feito só foi alcançado na UE pela Eslovénia em 2009.

Na verdade, o Grão-Ducado já tinha a diferença salarial entre géneros mais baixa do bloco europeu desde 2015. Em 2020, estava apenas nos 0,7%, um valor muito abaixo da média europeia.

Paridade salarial? Daqui a várias gerações

Os progressos na paridade salarial abrandaram em toda a UE em 2021. Ao ritmo atual, homens e mulheres só vão receber em médio o mesmo perto de 2086, segundo cálculos da Bloomberg com valores do Eurostat.



No ano apresentado, a diferença salarial caiu para 5% na Bélgica e diminuiu para abaixo dos 10% no Chipre. Já o fosso salarial aumentou em vários países, incluindo Portugal, Noruega ou Dinamarca, o que sugere que há lugares onde a igualdade desejada pode estar a ficar cada mais vez mais fora de alcance.

Portugal. Mulheres qualificadas ganham menos 600 euros que os homens As mulheres continuam a ser mais mal pagas que os homens, tendo salários base, em média, 13% inferiores. Esta diferença salarial aumenta para 24,5% entre os mais qualificados.

No caso português, um estudo da CGTP concluiu que as mulheres têm "salários base 13% mais baixos, numa diferença que em 2021 atingiu os 153 euros, em média, mas que entre os quadros superiores rondou os 600 euros".

"É precisamente entre os trabalhadores mais qualificados que o diferencial é maior em termos percentuais: 24,5% entre os quadros superiores, 14% entre os quadros médios e 16,5% entre os profissionais altamente qualificados", pode ler-se no documento.



Dia da Igualdade de Remuneração

Este dia foi marcado a dia 15 de novembro do ano, por alguns países europeus, porque seria a data em que as mulheres "trabalhariam de graça" durante o resto do ano, em comparação com os homólogos masculinos.

A análise do Eurostat chega quando a UE se prepara para votar este mês sobre as novas regras de transparência salarial, que incluem a igualdade entre homens e mulheres.

Se a política for aprovada na sua forma atual, a publicação das disparidades salariais e a divisão do género em diferentes escalões de remuneração tornar-se-á obrigatória para os empregadores acima de determinada dimensão, como já é o caso no Reino Unido.



*Com Bloomberg

(Artigo original publicado no Luxembourg Times e adaptado por Ana Patrícia Cardoso)





