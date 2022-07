Estudo incide sobre o ano 2021 e revela que o fosso financeiro entre as famílias mais abastadas e as mais carenciadas aumentou.

12% das famílias não conseguiram pagar uma semana de férias

A situação financeira das famílias no Luxemburgo melhorou no ano passado, depois do pico da pandemia. Esta é a principal conclusão de um inquérito sobre o rendimento e condições de vida dos agregados familiares, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec). No entanto, o estudo revela que o fosso da situação financeira entre as famílias mais abastadas e as mais carenciadas aumentou.

Em 2021, 23,4% das famílias disseram ter dificuldades em pagar as contas. A taxa foi ainda pior em 2020, em plena pandemia, com 26,5% das famílias a sentirem dificuldades em saldar as contas.

Antes da crise, em 2019, a taxa foi de 24,7%, ou seja, ainda mais elevada do que no ano passado. Esta situação de melhoria é confirmada por outro indicador. Cerca de 11,4% das famílias tiveram uma diminuição salarial em 2021, quando em 2020 isso aconteceu a 14,3% das famílias.

No entanto, apesar de as famílias passarem a ter melhores condições de vida, especialmente depois do difícil ano de 2020 marcado pela pandemia, há algumas dificuldades que persistem ou até aumentaram. É o caso das férias. No ano passado, 12% das famílias disseram que não conseguiram pagar uma semana de férias, quando em 2020 a taxa era de 11,4%.

Comprar móveis novos foi também mais difícil em 2021 do que em 2020 e a proporção de famílias afetadas por atrasos de pagamento de faturas e do arrendamento aumentou em 2021.

Por fim, o Statec dá ainda conta de um aumento da desigualdade da situação financeira entre as famílias com baixos rendimentos e aquelas que têm bons salários. Para 38,5% das famílias com melhores salários e melhores condições de vida foi complicado obter um empréstimo, sem ser o da habitação principal, enquanto para as famílias com menos recursos o valor aumentou para 48,2%.

A diferença foi maior ainda no acesso a alguns bens. Apenas 0,5% das famílias com melhores recursos disseram ter dificuldades em pagar uma refeição à base de carne ou peixe a cada dois dias. Para as famílias com menos recursos o valor aumentou para 12,3%.

Mas a maior diferença foi a incapacidade em fazer face a despesas imprevistas: 67,5% para as famílias menos abastadas e apenas 7,1% para as famílias com melhores recursos.



