Em 2020 houve 11 casos de radicalização entre adolescentes no Luxemburgo

A associação luxemburguesa contra a radicalização, Respect, prestou no ano passado apoio e aconselhamento em 34 casos ligados com a radicalização. De acordo com os dados do relatório anual divulgado esta segunda-feira, entre eles houve 11 situações envolvendo jovens entre os 12 e os 18 anos.



Sem adiantar mais pormenores sobre os 11 casos, os responsáveis da associação alertam para o perigo da radicalização "presente em todas as classes sociais e em todas as idades". Os adultos, sobretudo em situações de crise, "não estão também imunes à armadilha do recrutamento online e fora da internet", lê-se no estudo da Respect.

Em 2020, a associação contactou cerca de duas mil pessoas, sobretudo através da rede social Facebook, e realizou 14 dias de formação a um total de 502 pessoas, no domínio da prevenção primária de ações contra a radicalização.

Entre outras ações, o organismo do Grão-Ducado ajuda as pessoas a identificar estratégias de recrutamento e de manipulação e a socorrer quem está sob a influência de atitudes e ideologias extremistas. Os interessados podem contactar a associação através do email respect@respect.lu ou pelo telefone 20 60 62.



