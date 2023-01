O relatório da Oxfam, publicado esta segunda-feira, dá o exemplo da desigualdade flagrante de Elon Musk, dono da Tesla e Twitter, e uma vendedora de farinha no Uganda.

Elon Musk paga 3% de impostos, uma vendedora no Uganda 40%. Porquê, pergunta Oxfam

Telma MIGUEL O relatório da Oxfam publicado no dia em que começa o fórum de Davos, onde se reúne a elite económica mundial, conclui que a resposta para acabar com a desigualdade extrema é taxar mais os muito ricos. E dá o exemplo da desigualdade flagrante entre Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, e uma vendedora de farinha no Uganda.

Durante os últimos anos de crise, a desigualdade na distribuição da riqueza aumentou, e uns quantos lucraram à custa do sofrimento de muitos, revela um relatório da organização internacional Oxfam. "Os bilionários obtiveram extraordinários aumentos das suas fortunas. Durante a pandemia e as crises do aumento do custo de vida desde 2020, 24 biliões de euros, 63% de toda a nova riqueza criada foi cativada pelos 1% mais ricos, enquanto apenas 14 biliões de euros (37% foi para todo o resto da população", disse Gabriela Bucher, diretora executiva da organização que se dedica a lutar contra a pobreza extrema na apresentação do relatório "A Sobrevivência dos Ricos".

Segundo as conclusões do estudo, Gabriela Bucher refere que "um bilionário ganhou cerca de 1,57 milhões de euros por cada euro ganho por uma pessoa dos 90% mais pobres da população. A fortuna dos bilionários aumentou assim 2,5 mil milhões de dólares por dia. E isto quando já havia ganhos históricos – o número e a riqueza dos bilionários duplicou nos últimos dez anos".

Publicado esta segunda-feira, no dia em que os líderes mundiais e os super-ricos chegam à estância suíça de Davos para a reunião anual do Fórum Económico Mundial, o relatório da Oxfam Internacional pretende avançar a ideia de que taxar os super-ricos é a solução para redistribuir a riqueza e minimizar as desigualdades que a pandemia tornou ainda mais gritantes.

"Taxar os super-ricos e as grandes corporações é a saída para as crises múltiplas dos nossos dias", entende Bucher, salientando que está na altura de se acabar com "o mito conveniente" de que cobrar menos impostos aos ricos leva a que a sua riqueza se reflita no resto das pessoas. Não é nada disso que acontece, diz a diretora da Oxfam Internacional: "Quarenta anos de cortes nos impostos dos super-ricos mostrou que uma maré que sobe não faz levantar todos os barcos – apenas os super iates".

"Elon Musk paga 3% de impostos, uma vendedora no Uganda 40%"

A comparação que a Oxfam faz da injustiça fiscal é entre um dos mais conhecidos bilionários e uma vendedora de farinha no Uganda, Aber Christine. Elon Musk, até há pouco tempo o homem mais rico do mundo, pagou de 2014 a 2018 uma taxa sobre a sua riqueza de 3%. Aber Christine recebe como produto das suas vendas o equivalente a 80 dólares (74 euros) por mês e pagou 40% em impostos.

No site de jornalismo de investigação norte-americano ProPublica, citado pela Oxfam, foi publicado em junho de 2021 um dossier sobre os lucros e os impostos dos bilionários. Em 2007 e em 2011, Jeff Bezos, (o dono da Amazon que em 2021 era o homem mais rico do mundo) não pagou um tostão de impostos sobre o seu rendimento. Em 2018, Elon Musk (o dono da Tesla e da SpaceX, e então o segundo mais rico, segundo a Forbes) também não pagou impostos ao tesouro americano.

Nos quase 11 meses desde o início da guerra na Ucrânia, o acelerar da crise económica e a inflação que atingiu quase todo o mundo levou as empresas de energia e de alimentação a agarrar a oportunidade e aumentar os seus lucros. Segundo o relatório da Oxfam "95 grandes empresas do ramo alimentar e da energia mais do que duplicaram os seus lucros em 2022, tendo realizado 306 mil milhões de dólares em 'lucros inesperados'".

Quem ganhou com isso? Segundo a Oxfam, 84% desse lucro, ou seja, 237 mil milhões de euros – que resultou de especulação no mercado de energia e da alimentação no contexto da guerra – foi para os "acionistas ricos". Em destaque, a dinastia Walton – dona de metade das ações da cadeia americana de supermercados Walmart – recebeu 7,8 mil milhões de lucros inesperados em 2021.

À situação atual, a Oxfam chama "uma explosão de desigualdade" em que no momento de múltiplas crises que o mundo tem vindo a atravessar – covid-19, guerra, alterações climáticas e fome – houve vencedores e perdedores. Os muito ricos ficaram mais ricos, enquanto a pobreza mundial aumentou pela primeira vez em 25 anos.

Cobrar os lucros excessivos do setor alimentar

Na União Europeia foi criada uma chamada "taxa de solidariedade", que entrou em vigor a 1 de dezembro de 2022 e se estende até 30 de junho deste ano, sobre os lucros excessivos das empresas de energia. A taxa de 33 por cento aplica-se aos lucros destas empresas de energia que sejam pelo menos 20 por cento superiores à média dos quatro anos anteriores. A contribuição recolhida pelos Estados-membros será distribuída pelos cidadãos e empresas que mais estejam a sentir os efeitos da inflação e das contas exorbitantes de energia. E cada país irá entender como fará chegar esse dinheiro ao destino.

Mas o que a Oxfam pretende que se discuta – e aproveitando a oportunidade de esta semana os super-ricos e influentes aterrarem os seus jatos em Davos – é taxar também os lucros excessivos das multinacionais alimentares que aproveitaram a guerra da Ucrânia para justificar maiores margens de lucro. Os setores da energia e da alimentação estão concentrados em grandes conglomerados que dominam o mercado e têm capacidade para impor preços altos.

O que 5% de taxas aos super-ricos conseguiria mudar no mundo

Em termos mais duradouros, para além das crises do momento, a Oxfam pede a criação de um imposto aos super-ricos que inverta a situação de os mais pobres do mundo pagarem mais impostos que os 1% mais ricos. "Taxar os super ricos é a pré-condição estratégica para reduzir a desigualdade e ressuscitar a democracia. Precisamos de fazer isto em nome da inovação. Para serviços públicos mais robustos. Para sociedades mais felizes e mais saudáveis. E para enfrentar as alterações climáticas, para investir em soluções que contrariem as emissões loucas dos muito ricos", disse Gabriela Bucher.

Um estudo conjunto da Fight Inequality Alliance (Aliança de Luta contra a Desigualdade), do Instituto de Estudos de Políticas e do Milionários Patrióticos (associação americana criada em 2010), aponta para resultados de grande eficiência no combate à pobreza: "Uma taxa anual de 5% aplicada aos milionários e bilionários poderia aumentar em 1,6 biliões de euros por ano os impostos cobrados, o suficiente para tirar 2 mil milhões de pessoas da pobreza, financiar os apelos humanitários que neste momento não conseguem ser respondidos, cumprir um plano a dez anos para acabar com a fome, apoiar os países mais pobres que estão a sofrer os efeitos devastadores da crise climática e proporcionar cuidados de saúde e proteção social para todos os que vivem nos países mais pobres".

"A desigualdade é uma escolha política"

Como preâmbulo no sumário do relatório com o nome irónico de "A Sobrevivência dos Ricos", pode ler-se que "a desigualdade não é uma escolha, é uma decisão política" e cabe aos governos usar a tributação e os seus sistemas fiscais para ter "poder de ataque para proteger as pessoas". Um dos exemplos de como se escolheu em favor dos privilegiados, apontado pela Oxfam, é a queda dos impostos e taxas sobre o lucro nos países da OCDE nos últimos anos. De 1980 até hoje, nestes países do mundo desenvolvido, os impostos caíram de 58% para 42%. E em 100 países analisados no relatório, a taxa média de impostos sobre o lucro é ainda mais baixa: 31%.

Outra conclusão é a de que os ganhos do capital – também em 100 países analisados – é apenas de 18%. E apenas três países cobram mais impostos sobre o rendimento do capital (tradicionalmente uma das maiores fontes de acumulação de riqueza para os super-ricos) do que sobre o trabalho.

