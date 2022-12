O bilionário já começou à procura de um novo CEO, depois de perder uma sondagem que o próprio propôs, sobre se deveria renunciar ao seu papel de diretor da empresa.

Redes Sociais

Elon Musk abandona cargo de direção do Twitter

Redação O bilionário já começou à procura de um novo CEO, depois de perder uma sondagem que o próprio propôs, sobre se deveria renunciar ao seu papel de diretor da empresa. Mais de 10 milhões de votos, ou 57,5%, foram a favor da desistência do Musk.

Elon Musk confirmou que vai deixar o cargo de diretor executivo da Twitter Inc. (assim que encontrar um sucessor), mas planeia manter o controlo sobre as equipas de engenharia da empresa.

Desde que tomou posse em outubro, Musk supervisionou os despedimentos de cerca de 5.000 dos 7.500 empregados do Twitter, para além de decisões sobre a veracidade das contas que soaram o alarme global sobre a liberdade de expressão dos meios de comunicação.

O bilionário já começou à procura de um novo CEO, depois de perder uma sondagem que o próprio propôs, sobre se deveria renunciar ao seu papel de diretor da empresa.

Mais de 10 milhões de votos, ou 57,5%, foram a favor da desistência do Musk, de acordo com os resultados divulgados na segunda-feira de manhã.

Musk comprometeu-se a respeitar os resultados quando lançou o inquérito. Dias depois, confirma então a saída do principal cargo de tomada de decisões.

O empresário tem estado quase sozinho na gestão do Twitter desde que o comprou em outubro por 44 mil milhões de dólares, mas já tinha dito que não tencionava ficar como CEO e rodeou-se de algumas pessoas de confiança, algumas das quais sugeriram que estariam prontas para assumir o que o Musk chama uma tarefa ingrata.

"Ninguém quer o trabalho que possa realmente manter vivo o Twitter. Não há nenhum sucessor", disse Musk num tweet, no início desta semana.

Entre aqueles que permaneceram no círculo interno do Musk estão Jason Calacanis, um investidor e podcaster, e o antigo executivo da PayPal Holdings Inc., David Sacks. Ambos têm vindo a fazer sugestões públicas para a estratégia empresarial do Twitter.

Calacanis manteve as ideias para rentabilizar o Twitter, defendendo na terça-feira, a inclusão de funcionalidades incluindo uma ligação de "análise de sondagens" onde a informação sobre os resultados das sondagens do Twitter seria discriminada por atributo do eleitor, tais como país e número de seguidores do Twitter.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.