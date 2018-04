A Miss Cabo Verde 2018 vai ser conhecida este sábado à noite. Horas antes será a ver de se saber quem será o grande vencedor do concurso musical "Todo Mundo Canta".

Eleição Miss Cabo Verde e final de "Todo Mundo Canta" no sábado

A Miss Cabo Verde 2018 vai ser conhecida este sábado à noite. Horas antes será a ver de se saber quem será o grande vencedor do concurso musical "Todo Mundo Canta".

O Comité Miss Cabo Verde no Luxemburgo organiza no dia 28, sábado, a eleição da Miss Cabo Verde no Luxemburgo 2018. A gala vai ter lugar no Parc Hotel, em Dommeldange.



A sucessora de Jann Morais Pinto (eleita em 2014) será escolhida entre 12 candidatas. Após os últimos três anos sem eleição de Miss, o comité regressa agora ao trabalho também para celebrar os 20 anos de existência.



Os desfiles começam às 21h30, mas as portas vão estar abertas a partir das 21h. O bilhete custa 30 euros na entrada e 25 euros em pré-venda na Épicerie Créole e no restaurante Étoile du Cap-Vert.



A grande final vai homenagear o músico cabo-verdiano "Samba" Martins. Foto: TMC

Final do concurso “Todo Mundo Canta” no sábado



A comunidade cabo-verdiana organiza, também no sábado, mas às 17h, a final do concurso musical “Todo Mundo Canta”.



Depois de duas eliminatórias em que foram selecionados os 12 finalistas, o vencedor vai ser conhecido na tarde de sábado. O concurso, organizado também na diáspora, tem como objetivo revelar novos talentos e valorizar a música tradicional.



No Luxemburgo, esta edição vai homenagear o músico e ex-internacional pela seleção de futebol de Cabo Verde, “Samba” Martins, falecido no Grão-Ducado em 2016. O evento vai ter lugar no Centro Cultural de Hollerich, na capital.



O bilhete custa 10 euros à porta e 15 euros em pré-venda.