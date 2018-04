O centro histórico da cidade do Luxemburgo e a localidade de Nospelt vão receber na segunda-feira, feriado de Páscoa no Luxemburgo, o tradicional mercado Éimaischen (Festa de Emaús) e os peculiares Péckvillercher (apitos de barro ou cerâmica em forma de pássaro).

Éimaischen e Péckvillercher são os reis da Páscoa luxemburguesa

Os stands de artesanato vão estar no Marché-aux-Poissons, no Marché-aux-Herbes e nas ruas adjacentes.

Esta tradição estende-se também à localidade de Nospelt (comuna de Kehlen).

Todos os anos milhares de pessoas deslocam-se à festa do Éimaischen na capital e em Nospelt para revisitarem ou descobrirem uma das mais importantes tradições luxemburguesas.

A designação Éimaischen tem origem no mercado do Emaús, organizado desde o início do século XIX pelos oleiros luxemburgueses naquele local e que nesse dia celebravam a sua Confraria de St.Thibaut, que reúne no só os oleiros, mas também os pedreiros, marceneiros, trolhas (telhadores), estucadores e pintores, cuja festa é celebrada na Segunda-feira de Páscoa. Emaús era o nome da estrada perto de Jerusalém na qual Cristo apareceu a dois discípulos, na manhã de Páscoa, segundo a Bíblia.

Antes, no domingo, e honrando a tradição do Bretzel, as mulheres devem oferecer um ovo de chocolate aos homens que, por sua vez, as presentearam com o doce tradicional, no chamado domingo do Bretzel.

Esta troca de presentes simboliza que o amor é correspondido.