Já a efetividade contra a hospitalização, independentemente do tipo de vacina, no caso da Omicron, e após o reforço vacinal, é de 88%.

Covid-19

Efetividade das vacinas é menor para variante Omicron mas aumenta após dose de reforço

Lusa Já a efetividade contra a hospitalização, independentemente do tipo de vacina, no caso da Omicron, e após o reforço vacinal, é de 88%.

A efetividade da vacina contra a covid-19 é mais baixa na variante Omicron do que a estimada para a Delta, mas após a dose de reforço aumenta e varia consoante a vacina e o tempo desde a última dose, segundo os especialistas.

Na apresentação que fez, esta quarta-feira, na reunião de peritos do Infarmed, Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), explicou, citando vários estudos, que a efetividade da vacina contra infeção no caso da variante Omicron situa-se entre os 40% a 70% e é considerada “moderada contra a infeção sintomática”.

Especialistas de todo o mundo estão a rever composição das vacinas Perito da OMS admite que elevada transmissibilidade da Omicron levará a que se converta na variante dominante em muitas partes do mundo, o que é um perigo para os países que ainda mantêm grandes grupos de população sem vacinação.

A especialista disse ainda que a imunidade baixa mais rápido na variante Omicron do que o que se verificou na Delta, fruto da maior capacidade de escape ao sistema imunitário.

Já a efetividade contra a hospitalização, independentemente do tipo de vacina, no caso da Omicron, e após o reforço vacinal, é de 88%. Após a segunda dose situa-se entre os 52% e os 72%, "dependendo do tempo que decorreu entre última toma da vacina", disse.

Os dados apontam para valores inferiores na efetividade da vacina relativamente ao que se verificava na variante Delta, "mas após o reforço aproxima-se. Contudo, não se sabe ainda qual é o decaimento no risco de hospitalização com o tempo, mas espera-se que seja menor", acrescentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.