Após ter criticado o projeto de reforma previsto pelo Ministério da Educação para a formação dos educadores, o sindicato deste profissionais da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) teve uma reunião com o ministro da Educação, Claude Meisch.

Reforma educadores. Sindicato mantém crítica apesar de “reunião construtiva com ministro da Educação”

Susy MARTINS Após ter criticado o projeto de reforma previsto pelo Ministério da Educação para a formação dos educadores, o sindicato deste profissionais da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) teve uma reunião com o ministro da Educação, Claude Meisch. Uma reunião que estes qualificaram de “construtiva”, mas mantém-se crítico.

A ideia da reforma é que os alunos que obtêm o seu diploma de estudos secundários na área de ciências sociais possam fazer a formação de educador em apenas um ano, em vez dos três atualmente em vigor, sendo que esta alteração já devia entrar em vigor a partir do próximo ano letivo, em setembro.



Para o sindicato, esta proposta seria uma perda da qualidade na formação dos educadores, considerando que estes alunos ainda não têm as competências teóricas e práticas necessárias para exercer o trabalho de um educador.

A reunião ocorreu a 18 de junho e foi, segundo o sindicato, um primeiro passo para mais qualidade na formação dos educadores, sendo que o ministro prometeu mais transparência na elaboração da reforma.

Este projeto-piloto vai arrancar a partir de setembro no Liceu Técnico para Profissões Educativas e Sociais (LTPES) e na Escola Nacional para Adultos, com 20 a 23 alunos, no máximo.



