Por exemplo, no âmbito da escolaridade obrigatória, os dois países reconheceram a importância de reforçar o ensino do português para crianças lusófonas no ciclo 1, estando previstos apoios até 2024.

Educação. Os principais pontos acordados entre Portugal e Luxemburgo

Ana TOMÁS Claude Meisch esteve em Portugal para firmar compromissos com o governo português sobre o ensino da língua portuguesa no Grão-Ducado e a aprendizagem dos lusodescendentes no sistema escolar do país.

A visita de Claude Meisch a Portugal, esta semana, resultou na assinatura de acordos e protocolos relativos à educação das crianças lusodescendentes e ao ensino do português e das culturas lusófonas no Grão-Ducado.

Os projetos de lei sobre o direito à educação e a educação obrigatória e sobre a criação do Serviço de Integração e Acolhimento Escolar aos imigrantes que chegam ao Luxemburgo já estão em processo legislativo e foram apresentados pelo ministro da Educação ao seu homólogo português.

Em relação ao projeto de lei sobre o acolhimento, orientação, integração e apoio aos alunos recém-chegados ao país, com a criação daquele serviço - que já tinha sido avançado ao Contacto, em 2020, por Pierre Reding, primeiro conselheiro do governo junto do Ministério da Educação, da Infância e Juventude -, o acordo agora assinado lembra que quando esta lei entrar em vigor "as famílias que desejem estabelecer-se no Luxemburgo serão convidadas a contactar o novo serviço, com o objetivo de preparar a futura escolaridade dos seus filhos".

Luxemburgo manifesta "grande interesse" no ensino profissional português No acordo assinado esta semana, em Portugal, os dois países concordaram em criar um grupo de trabalho para acelerar o procedimento de reconhecimento mútuo de qualificações.

No âmbito da apresentação do projeto de lei sobre o direito à educação e à educação obrigatória, foi destacada a interculturalidade como um dos princípios básicos das escolas do Luxemburgo.

Neste contexto, sublinha o comunicado conjunto dos dois ministros da Educação, foram debatidas posições acerca "da extensão da escolaridade obrigatória e o impacto desta medida na formação profissional, bem como sobre o abandono escolar precoce".

Durante a visita a Portugal, Claude Meisch reuniu-se também com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, para discutirem as ações de promoção da língua portuguesa e das culturas lusófonas no Luxemburgo. No encontro, refere o comunicado conjunto do Ministérios dos Negócios Estrangeiros português e do Ministério da Educação luxemburguês, foi recordada a importância dos recursos investidos por ambas as partes para promover a aprendizagem da língua portuguesa no Grão-Ducado, junto da comunidade lusa e não só.



O português no ensino obrigatório do Luxemburgo

No âmbito da escolaridade obrigatória, os dois países reconheceram a importância de reforçar o ensino do português para crianças lusófonas no ciclo 1, estando previstos apoios até 2024. "Atualmente, 11 escolas e cerca de 600 crianças beneficiam dessa oferta no Luxemburgo. Foi acordado que esta prática beneficiará de um apoio participativo e concreto nos próximos dois anos."

Também foi feita uma avaliação do ensino do português nos ciclos 2 e 4. A oferta, nestes níveis escolares, distribui-se entre aulas de língua portuguesa durante o horário escolar e fora do horário escolar, cursos complementares de língua portuguesa, fora do horário escolar, e cursos ligados ao plano curricular luxemburguês do ensino básico.

Luxemburgo e Portugal lado a lado para facilitar a vida à comunidade portuguesa Um dos objetivos é terminar com a desvantagem que os estudantes de origem portuguesa têm no acesso à escola, pelos pais não falarem luxemburguês.

O ministro da Educação e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas discutiram o segundo relatório de monitorização de aplicação destas modalidades de ensino, concluindo serem "muitos os efeitos positivos desta oferta", especialmente o seu "valor acrescentado para a identidade linguística".

Por isso, os dois governos concordaram em "ancorar mais firmemente os cursos complementares nas escolas básicas", lembrando que este modelo está a ter impacto noutros países.

Outra aposta é a oferta do português como uma das línguas L3 em algumas das escolas Escolas Europeias acreditadas no âmbito do sistema escolar público, como a Escola Internacional de Differdange e Esch-sur-Alzette e na Escola Internacional de Mondorf-les-Bains.

Os dois governos sublinham a importância de as Escolas Europeias acreditadas no Luxemburgo oferecerem anualmente a possibilidade de organizar cursos L3 em português, caso haja um número de famílias suficiente a solicitá-lo.

Já a nível do ensino secundário, os dois governos pretendem promover a oferta do português como opção nas escolas secundárias do Luxemburgo. A oferta prevê duas variações de acordo com o perfil linguístico dos estudantes português. Ou seja, cursos de língua e cultura portuguesas de nível principiante e de nível avançado. Aos cursos corresponde um certificado que atesta o nível de competência (principiante ou avançado) e que é complementar ao diploma do ensino secundário luxemburguês.

Formação de professores

Por outro lado, para promover a compreensão mútua e a comunicação entre todos os agentes escolares, os professores que estejam envolvidos no ensino do português e que não estejam familiarizados com a língua e a cultura do país de acolhimento podem beneficiar de aulas gratuitas do Instituto Nacional de Línguas do Luxemburgo.

Reconhecimento de diplomas entre Luxemburgo e Portugal pode estar para breve A visita de Claude Meisch a Portugal saldou-se num acordo assinado entre os dois países, ao nível do ensino do português e da promoção da interculturalidade e na previsão do reconhecimento mútuo de diplomas.

Os professores do Luxemburgo que desejem aprender português ou aprofundar o seu conhecimento em relação às culturas lusófonas, podem aproveitar cursos específicos como parte da sua formação em serviço, refere o comunicado do encontro, no qual ambas as partes expressaram a intenção de alargar esta oferta aos estágios de futuros professores e profissionais da área socioeducativa.

A formação será fornecida pelo Instituto de Formação e Educação Nacional do Luxemburgo em colaboração com a coordenação do ensino do português da Embaixada de Portugal.

Acordo para educação de adultos em língua portuguesa

Foi ainda assinado um acordo, no passado dia 7 de novembro, entre Claude Meisch e Paulo Cafôfo, que firma o compromisso dos dois governos em desenvolver, no Luxemburgo, instrução básica em língua portuguesa para estudantes adultos.

Além dos protocolos estabelecidos e do compromisso dos dois lados para reforçar medidas já implementadas, o ministro da Educação do Grão-Ducado, apresentou ainda, na sua visita a Portugal, o projeto piloto, lançado no início deste ano letivo, para a alfabetização em francês, que permitiu que, em quatro escolas do país, os pais pudessem escolher entre a alfabetização em francês ou em alemão, onde os alunos de origem portuguesa têm piores resultados.





