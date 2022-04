O Governo anunciou esta terça-feira a gratuitidade do ensino musical público para todos os jovens até aos 18 anos. Medida abrange sete anos de ensino musical a nível comunal, regional ou nos conservatórios de música.

Ensino

Educação musical pública gratuita para todas as crianças e jovens no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO O Governo anunciou esta terça-feira a gratuitidade do ensino musical público para todos os jovens até aos 18 anos. Medida abrange sete anos de ensino musical a nível comunal, regional ou nos conservatórios de música.

O projeto de lei que foi a votos no Parlamento esta terça-feira defende que "a frequência dos cursos de formação inicial (3 anos) até ao diploma do primeiro ciclo (mínimo 4 anos) se torne gratuita para os alunos menores de 18 anos", explica o Ministério da Educação em comunicado.

O novo projeto de lei sobre a educação musical no país, propõe aulas de música, artes e dança gratuitas nas escolas de educação musical das comunas luxemburguesas, já a partir do ano letivo de 2022/2023. Isto abrange o ensino comunal, regional e conservatórios de música.



O objetivo será abranger "quase dois terços dos cursos atualmente ministrados e afetar mais de dois terços dos alunos". No total são sete anos de gratuitidade do ensino musical.

Atualmente, as taxas de inscrição nos cursos variam consoante os municípios, mas o Governo quer acabar com essa discrepância e "garantir a igualdade dos alunos, independentemente do local de residência". Por isso, será estabelecido um "teto" de 100 euros por "por filial e por ano letivo, também para alunos adultos", explica o comunicado.



Ainda de acordo com Governo "quando a entrada gratuita não se aplica, as famílias com rendimentos mais baixos serão reembolsadas no valor total das taxas. Até agora, o apoio era apenas parcial. Para as famílias cujos rendimentos ultrapassem o limite estabelecido, será estabelecida uma graduação para que possam beneficiar de um reembolso parcial". O limite de idade para o reembolso será estendido, dos 14 para os 18 anos.



Para Claude Meisch, ministro da Educação, Infância e Juventude, "uma educação musical de qualidade que seja gratuita e acessível a todas as crianças e jovens contribui para o seu desenvolvimento individual e apoia o desenvolvimento das suas competências".

Segundo o ministro, "este investimento na educação musical não só reforça as nossas tradições e coesão social, mas também transmite importantes competências às gerações futuras".





