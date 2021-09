Segundo o Eurostat, o Grão-Ducado teve em 2019 um rácio aluno professor de 9,0, contrastando com a França, que teve o segundo mais alto, correspondendo a 18,8.

Luxemburgo é o segundo país da UE com menos proporção de alunos por professor

Ana TOMÁS Segundo o Eurostat, o Grão-Ducado teve em 2019 um rácio aluno professor de 9,0, contrastando com a França, que teve o segundo mais alto, correspondendo a 18,8.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE) com menos alunos por professor, no ensino primário.

De acordo com os dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira e referentes a 2019, o Grão-Ducado apresentou, nesse ano, um rácio de 9,0 de alunos por professor, o segundo mais baixo da UE, logo a seguir à Grécia, onde foi de 8,7. Em terceiro lugar ficou a Polónia, com 9,6.

O rácio aluno-professor é calculado dividindo o número de alunos a tempo inteiro pelo número de professores a tempo inteiro, a trabalhar no primeiro nível de ensino, que os alunos começam a frequentar entre os cinco e os sete anos. De acordo com o estudo do Eurostat, não deve ser confundido com o tamanho médio das turmas, que tem em conta outras situações ou características.

No que respeita ao rácio de 2019, a posição do Luxemburgo contrastou com a da vizinha França, que ocupou o segundo lugar no extremo oposto. O rácio aluno-professor do outro lado da fronteira foi o segundo mais alto na UE, correspondendo a 18,8, muito acima dos 13,5 da média europeia. O rácio mais alto de todos coube à Roménia, sendo de 19,4. Depois da França, a República Checa foi o terceiro país comunitário a apresentar a maior proporção de alunos por professor, com um rácio de 18,7.

O Luxemburgo mantém o mesmo rácio dos dois anos anteriores, que significaram uma descida face a 2015 e 2016 quando essa relação entre o número de alunos por professor, no primeiro nível de ensino, foi de 10,7 e 10,5 respetivamente. Ainda assim, o rácio mais recente é superior aos 8,8 de ano de 2013 e 8,9 de 2014.

Os dados do Eurostat apontam para dois milhões de professores (85% mulheres, 15% homens) e 24,5 milhões de alunos ao nível do ensino primário, em 2019, nos Estados-membros da UE. Em média, o número médio de alunos por professor, no nível primário, diminuiu ligeiramente na Europa comunitária, passando de 13,6 em 2018 para 13,5 em 2019.

