Educação

Governo. Igualdade de género deve ser ensinada desde cedo na escola

Redação "As nossas leis asseguram a igualdade entre homens e mulheres, devemos agora assegurar que a igualdade seja vivida e assegurada para todos, no nosso dia-a-dia", reforçou a ministra Taina Bofferding em conferência de imprensa esta segunda-feira.

A ministra para a Igualdade entre Homens e Mulheres, Taina Bofferding, e o ministro da Educaão, Claude Meisch, uniram esforços para reforçar a importância da igualdade de género na educação do Luxemburgo.

Bofferding apelou a "uma abordagem transversal para sensibilizar as crianças e os adolescentes para a igualdade entre os sexos". O objetivo do Governo "é prevenir comportamentos sexistas e violência, evitar a discriminação e identificar estereótipos de género". Este, que é um trabalho a longo prazo, será parte integrante da educação nacional.

"Esta conferência de imprensa conjunta serve para mostrar a vontade do Governo em promover a igualdade em todas as áreas da vida e a importância do trabalho transversal dos vários ministérios. As nossas leis asseguram a igualdade entre homens e mulheres, devemos agora assegurar que a igualdade seja vivida e assegurada para todos, no nosso dia-a-dia", reforçou a ministra.

Já o ministro da Educação apelou a uma reflexão crítica sobre estereótipos que podem influenciar negativamente as decisões de raparigas e rapazes nas suas escolhas pessoais e profissionais. "A escola luxemburguesa defende um modelo de sociedade que não discrimina ninguém com base no género. Uma rapariga pode codificar como um rapaz, um rapaz pode cuidar de crianças assim como uma mulher que pode ser uma mecânica de sucesso. Estes são os valores que queremos comunicar aos estudantes", salientou o ministro.

A fim de apoiar estas reflexões, a equipa do Ministério da Igualdade de Género desenvolveu materiais como o "MEGA-Katalog", que oferece workshops interativos, livros Pixi ou a brochura "We are equal". O site do Ministério reúne informação para pais, professores, educadores e qualquer pessoa interessada em aprender sobre igualdade e educação.

O objetivo desta ação é estimular a discussão e a reflexão também nas salas de aula "onde tudo começa".









